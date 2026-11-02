हाईकोर्ट से महिलाओं को बड़ी राहत, जाति प्रमाणपत्र में पति का नाम होने पर भी मिलेगा आरक्षण

पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि महिला के जाति प्रमाणपत्र में पति का नाम होने पर भी आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

पटना, विधि संवाददाता। पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाणपत्र सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसपर पिता के नाम की जगह पति का नाम लिखा हुआ हो। जाति जन्म से मिलती है। प्रमाणपत्र तो सिर्फ उसकी पुष्टि करता है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह और न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ ने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। मामला डॉ. सुषमा शरण से संबंधित है जिन्हें बिहार लोक सेवा आयोग ने आरक्षण का लाभ देने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि, उनके जाति प्रमाणपत्र में पति का नाम दर्ज था। कोर्ट ने साफ कहा कि तकनीकि कारणों से किसी को आरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

आवेदिका बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 20/2017 के तहत स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद के लिए अनुसूचित जाति महिला कोटे से आवेदन किया था। 28 फरवरी 2018 को साक्षत्कार हुआ और 8 अगस्त 2019 को रिजल्ट आया। रिजल्ट में उनका नाम नहीं था। बीपीएससी का कहना था कि जो जाति प्रमाणपत्र दिया गया था, उसमें पिता की जगह पति का नाम था। पिता के नाम का जाति प्रमाणपत्र नहीं दिया गया इसलिए उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी में डाल दिया गया।