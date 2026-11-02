हाईकोर्ट से महिलाओं को बड़ी राहत, जाति प्रमाणपत्र में पति का नाम होने पर भी मिलेगा आरक्षण
पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि महिला के जाति प्रमाणपत्र में पति का नाम होने पर भी आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
पटना, विधि संवाददाता। पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाणपत्र सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसपर पिता के नाम की जगह पति का नाम लिखा हुआ हो। जाति जन्म से मिलती है। प्रमाणपत्र तो सिर्फ उसकी पुष्टि करता है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह और न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ ने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। मामला डॉ. सुषमा शरण से संबंधित है जिन्हें बिहार लोक सेवा आयोग ने आरक्षण का लाभ देने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि, उनके जाति प्रमाणपत्र में पति का नाम दर्ज था। कोर्ट ने साफ कहा कि तकनीकि कारणों से किसी को आरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
आवेदिका बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 20/2017 के तहत स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद के लिए अनुसूचित जाति महिला कोटे से आवेदन किया था। 28 फरवरी 2018 को साक्षत्कार हुआ और 8 अगस्त 2019 को रिजल्ट आया। रिजल्ट में उनका नाम नहीं था। बीपीएससी का कहना था कि जो जाति प्रमाणपत्र दिया गया था, उसमें पिता की जगह पति का नाम था। पिता के नाम का जाति प्रमाणपत्र नहीं दिया गया इसलिए उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी में डाल दिया गया।
कोर्ट ने बीपीएससी को दिया निर्देश
वहीं महिला ने बताया कि विज्ञापन में यह शर्त नहीं थी कि प्रमाणपत्र में पिता का ही नाम होना चाहिए। उनके पिता और पति दोनों अनुसूचित जाति के हैं। हाईकोर्ट के एकलपीठ का आदेश जारी विज्ञापन के आधार पर है। खंडपीठ ने कहा कि विज्ञापन में पिता के नाम की कोई शर्त ही नहीं थी। अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी से ऊंचे पद के हैं। सिर्फ तकनीकी कारण से किसी को आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले को सही ठहराते हुए बीपीएससी को महिला डॉक्टर की नियुक्ति आरक्षण के आधार पर करने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें