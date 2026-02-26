Hindustan Hindi News
चालान में बड़ी राहत, ट्रांसपोर्ट विभाग ने नियम में किया बड़ा बदलाव; मोबाइल सिस्टम भी अपडेट हुआ

Feb 26, 2026 06:30 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पिछले पांच महीनों में कई वाहन चालकों का एक दिन में चार से पांच चालान कटा है। यह चालान एक ही गलती के लिए काटा गया। अंतर सिर्फ इतना था कि जगह अलग-अलग थे।

बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब दिनभर में एक ही बार चालान कटेगा। अगर वाहन चालाक का किसी कारण से एक बार चालान कट गया है तो फिर उसी दिन दोबारा चालान नहीं कटेगा। पुलिस यदि दोबारा चालान काटने का प्रयास करती है तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा करते समय यातायात पुलिस को यह पता चल जाएगा कि संबंधित वाहन चालक का चालान एक बार कट चुका है। ऐसे में एक ही दिन दोबारा चालान कटने से वाहन चालक बच जाएंगे।

पिछले पांच महीनों में कई वाहन चालकों का एक दिन में चार से पांच चालान कटा है। यह चालान एक ही गलती के लिए काटा गया। अंतर सिर्फ इतना था कि जगह अलग-अलग थे। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चालाक पटना जिला परिवहन कार्यालय पहुंच कर शिकायत कर रहे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला परिवहन कार्यालय और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान सिस्टम में सुधार किया गया है।

डीटीओ ऑफिस का चक्कर

चालान काटने वाली मशीन को अपडेट कर दिया गया है। मशीन यह भी बता देगा कि उस दिन इस गाड़ी का चालान पहले कहां और किस कारण से कटा है। पटना जिला परिवहन कार्यालय की मानें तो हर दिन औसतन 50 से 60 लोगों का चालान पटना शहरी क्षेत्र में कट रहा है। इसमें दस से 12 ऐसे लोग हैं जिनका एक ही दिन में कई बार चालान कट जाता है। ऐसे में एक व्यक्ति के पास कई-कई हजार चालान हो जा रहा है। पीड़ित लोग परेशान होकर डीटीओ के पास शिकायत करने पहुंच रहे हैं। ऐसे लोग ट्रैफिक और डीटीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

ऑनलाइन और मोबाइल से चालान काटने में आ रही दिक्कत

दो बार चालान कटने की यह समस्या ऑनलाइन और मोबाइल से फोटो लेकर चालान काटने में हो रहा है। मोबाइल से अगर किसी गाड़ी की तस्वीर ली जाती है और चालान कटने की प्रक्रिया की जाएगी तो उसे भी तुरंत पकड़ा जा सकेगा। मोबाइल सिस्टम में भी गाड़ी नंबर को चिह्नित कर लिया जाएगा कि संबंधित गाड़ी नंबर का चालान कुछ घंटों पहले काटा गया है। परिवहन विभाग के इस फैसले से बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

ऑनलाइन चालान सिस्टम में कई गड़बड़ियों से राज्य के लोग परेशान हैं। कई बार घर में खड़ी गाड़ियों के भी चालान भी कट जाते हैं। कार के नंबर पर बाइक के चालान कट जाते हैं। इन मामलों में अधिकारी ऑनलाइन और पटना का मामला बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

