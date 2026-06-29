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बिहार के बेतिया में रेलवे पुलिस का बड़ा ऐक्शन, सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्रीकार से भारी मात्रा में शराब बरामद

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, बेतिया
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Bettiah Train Liquor Seized News: बेतिया के नरकटियागंज स्टेशन पर आरपीएफ ने सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्रीकार से 62 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब की इस खेप के साथ पेंट्री मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार के बेतिया में रेलवे पुलिस का बड़ा ऐक्शन, सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्रीकार से भारी मात्रा में शराब बरामद

Bettiah Train Liquor Seized News: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को पूरी तरह से धत्ता बताकर ट्रेनों के जरिए हो रही शराब की तस्करी का एक और बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बेतिया जिले के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली से बिहार आ रही 'सप्तक्रांति एक्सप्रेस' सुपरफास्ट ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह अवैध शराब किसी आम बोगी या लावारिस बैग से नहीं, बल्कि यात्रियों को खाना परोसने वाली ट्रेन की पेंट्रीकार से मिली है। इस हाई-प्रोफाइल तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने मौके से पेंट्रीकार के मैनेजर को भी दबोच लिया है।

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गुप्त सूचना पर नरकटियागंज स्टेशन पर आरपीएफ ने मारा छापा

ट्रेनों में चल रहे इस अवैध गोरखधंधे के खिलाफ रेल पुलिस को काफी समय से खुफिया इनपुट्स मिल रहे थे। आरपीएफ की टीम को जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली कि दिल्ली से चलने वाली गाड़ी संख्या 12558 सप्तक्रांति एक्सप्रेस में शराब की एक बड़ी खेप बिहार लाई जा रही है, वैसे ही नरकटियागंज स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही विशेष टीम ने घेराबंदी कर दी। आरपीएफ के जवानों ने जब सीधे ट्रेन की पेंट्रीकार में दाखिल होकर तलाशी अभियान शुरू किया, तो वहां छुपाकर रखी गई विदेशी शराब की बोतलें देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। जांच टीम ने वहां से कुल 62 बोतल महंगी शराब बरामद की, जिसे बिहार के स्थानीय बाजारों में ऊंचे दामों पर खपाने की तैयारी थी।

दिल्ली से बिहार लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप

इस कार्रवाई के दौरान आरपीएफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए शराब की खेप के साथ पेंट्रीकार के मुख्य मैनेजर को ऑन-ड्यूटी गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि शराब की यह खेप देश की राजधानी दिल्ली से लोड की गई थी और इसे बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर डिलीवरी के लिए लाया जा रहा था। इस वीवीआईपी ट्रेन की रसोई में इस तरह का गैरकानूनी काम होने से रेल महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल, आरपीएफ ने गिरफ्तार मैनेजर और बरामद शराब को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए राजकीय रेल पुलिस को सौंप दिया है, जो इस बात का पता लगा रही है कि इस सिंडिकेट में रेलवे या पेंट्री स्टाफ के और कितने लोग शामिल हैं।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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