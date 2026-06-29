बिहार के बेतिया में रेलवे पुलिस का बड़ा ऐक्शन, सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्रीकार से भारी मात्रा में शराब बरामद

बिहार के बेतिया में रेलवे पुलिस का बड़ा ऐक्शन, सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्रीकार से भारी मात्रा में शराब बरामद
Bettiah Train Liquor Seized News: बेतिया के नरकटियागंज स्टेशन पर आरपीएफ ने सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्रीकार से 62 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब की इस खेप के साथ पेंट्री मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है।
Bettiah Train Liquor Seized News: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को पूरी तरह से धत्ता बताकर ट्रेनों के जरिए हो रही शराब की तस्करी का एक और बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बेतिया जिले के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली से बिहार आ रही 'सप्तक्रांति एक्सप्रेस' सुपरफास्ट ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह अवैध शराब किसी आम बोगी या लावारिस बैग से नहीं, बल्कि यात्रियों को खाना परोसने वाली ट्रेन की पेंट्रीकार से मिली है। इस हाई-प्रोफाइल तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने मौके से पेंट्रीकार के मैनेजर को भी दबोच लिया है।
गुप्त सूचना पर नरकटियागंज स्टेशन पर आरपीएफ ने मारा छापा
ट्रेनों में चल रहे इस अवैध गोरखधंधे के खिलाफ रेल पुलिस को काफी समय से खुफिया इनपुट्स मिल रहे थे। आरपीएफ की टीम को जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली कि दिल्ली से चलने वाली गाड़ी संख्या 12558 सप्तक्रांति एक्सप्रेस में शराब की एक बड़ी खेप बिहार लाई जा रही है, वैसे ही नरकटियागंज स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही विशेष टीम ने घेराबंदी कर दी। आरपीएफ के जवानों ने जब सीधे ट्रेन की पेंट्रीकार में दाखिल होकर तलाशी अभियान शुरू किया, तो वहां छुपाकर रखी गई विदेशी शराब की बोतलें देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। जांच टीम ने वहां से कुल 62 बोतल महंगी शराब बरामद की, जिसे बिहार के स्थानीय बाजारों में ऊंचे दामों पर खपाने की तैयारी थी।
दिल्ली से बिहार लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप
इस कार्रवाई के दौरान आरपीएफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए शराब की खेप के साथ पेंट्रीकार के मुख्य मैनेजर को ऑन-ड्यूटी गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि शराब की यह खेप देश की राजधानी दिल्ली से लोड की गई थी और इसे बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर डिलीवरी के लिए लाया जा रहा था। इस वीवीआईपी ट्रेन की रसोई में इस तरह का गैरकानूनी काम होने से रेल महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल, आरपीएफ ने गिरफ्तार मैनेजर और बरामद शराब को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए राजकीय रेल पुलिस को सौंप दिया है, जो इस बात का पता लगा रही है कि इस सिंडिकेट में रेलवे या पेंट्री स्टाफ के और कितने लोग शामिल हैं।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें