बिहार में जनगणना को लेकर बड़ा आदेश; इन अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक

बिहार में जनगणना 2027 से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी गई है। बीडीओ, सीओ, चार्ज ऑफिसर और जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर्मी इसके दायरे में होंगे। अपरिहार्य स्थिति में निर्धारित अनुमति से तबादला संभव होगा।

भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों को देखते हुए बिहार सरकार ने जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार यह रोक 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रति संबंधित विभागों के शीर्ष अधिकारियों को भेज दी गई है। सरकार का उद्देश्य जनगणना की तैयारियों और प्रक्रिया में कर्मचारियों के तबादले से किसी तरह की बाधा न आने देना है। तबादले पर रोक उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी, जिन्हें जनगणना कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें शिक्षक और अन्य सामान्य कर्मचारी भी शामिल हैं।

अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक अधिकारियों में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), अंचलाधिकारी (सीओ) और कार्यपालक पदाधिकारियों को भी इस दायरे में रखा गया है। इन अधिकारियों को जनगणना कार्य के लिए चार्ज ऑफिसर नामित किया गया है। इसके अलावा जिला और प्रखंड स्तर पर गठित जनगणना कोषांगों में विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर भी तबादले की रोक लागू रहेगी। सरकार का मानना है कि जनगणना जैसी व्यापक प्रक्रिया में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच लगातार समन्वय और काम की निरंतरता जरूरी है। बीच में तबादला होने से प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है, जिससे तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका है।

डीएम तबादला रोक के दायरे से बाहर जिलाधिकारी को जिले का प्रधान जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है, लेकिन उन्हें तबादले पर रोक के दायरे में नहीं रखा गया है। वहीं जिला और प्रखंड जनगणना कोषांगों में अलग-अलग विभागों से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को इस रोक में शामिल किया गया है।

विशेष स्थिति में अनुमति से तबादला सरकार ने विशेष परिस्थितियों में तबादले का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया है। अपरिहार्य स्थिति में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का तबादला किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए निर्धारित स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिला स्तर पर तबादले के लिए जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। राज्य स्तर पर तबादले के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मंजूरी लेनी होगी। यही विभाग बिहार में जनगणना प्रक्रिया के लिए नोडल विभाग है।