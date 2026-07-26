Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार के शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से जुड़े कांड, निगरानी विभाग ने भेजी लिस्ट

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े कांड सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दरअसल निगरानी विभाग ने ऐसे कांडों की लिस्ट विभिन्न विभागों को भेजी है जिसमें शिक्षा विभाग में 900 से ज्यादा कांडों के बारे में बताया गया है। 

Vigilance
बिहार में घूसखोरों पर डंडा

एक तरफ बिहार सरकार राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब यह पता चला है कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से जुड़े कांड सामने आए हैँ। दरअसल निगरानी अन्वेष्ण ब्यूरो ने विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़े कांडों की लिस्ट अलग-अलग विभागों को सौंपी है। इस लिस्ट से कई बातें उजागर हुई हैं। निगरानी ने सभी विभागों के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को 30 जून 2026 तक दागी पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करा दी है। उनको संबंधित पदाधिकारी पर दर्ज कांड व उनमें समर्पित आरोप पत्रों के संबंध में जानकारी दी गयी है। पत्र के मुताबिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज 5136 कांडों में सबसे अधिक 988 कांड शिक्षा विभाग से जुड़े हैं।

इन कांडों में शिक्षक से लेकर कुलपति और गैर शैक्षणिक पदाधिकारी व कर्मी भी आरोपित हैं। इनके अलावा पंचायती राज विभाग के 348, बिहार पुलिस के 288, सामान्य प्रशासन विभाग के 251, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 246, स्वास्थ्य विभाग के 187, ग्रामीण विकास विभाग के 145, नगर विकास विभाग के 140, जल संसाधन विभाग के 124, पथ निर्माण के 84, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 82 पदाधिकारी-कर्मियों सहित 727 निजी व्यक्तियों पर भी निगरानी ब्यूरो में मामले दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें:तेजप्रताप यादव पर हत्या की कोशिश की धारा, भड़कीं JJD नेत्री वीणा मानवी
ये भी पढ़ें:तेजप्रताप को 14 दिनों की जेल,पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के बाद हुए थे अरेस्ट

दिसंबर 2026 तक प्रमोशन के लिए मान्य होगी सूची

इधर निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव (विधि) जावेद आलम ने पत्र लिख कर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम से कहा है कि पदोन्नति के मामले में 31 दिसंबर 2026 तक के मामलों में अलग से स्वच्छता प्रमाण पत्र की अधियाचना निगरानी विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक विभाग, प्रमंडल या जिला से संबंधित योजनाओं में बरती गयी अनियमितता के संबंध में निगरानी विभाग की जांच रिपोर्ट संबंधित इकाई को प्राप्त कराई जाती रही है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, प्रमंडल एवं जिला कार्यालयों को अपने पदाधिकारी-कर्मियों की प्रोन्नति के लिए निगरानी विभाग से अनुमति (स्वच्छता प्रमाण पत्र) लेने की जरूरत नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:बिहार की बंद चीनी मिलों की जमीनें निवेशकों के हवाले, 2026 में 3 होंगी चालू
ये भी पढ़ें:बिहार में ट्रेन हादसा कराने की साजिश? राजधानी एक्सप्रेस पानी की टंकी से टकराई
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
bihar education Bihar Education Department Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।