बिहार के शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से जुड़े कांड, निगरानी विभाग ने भेजी लिस्ट
बिहार के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े कांड सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दरअसल निगरानी विभाग ने ऐसे कांडों की लिस्ट विभिन्न विभागों को भेजी है जिसमें शिक्षा विभाग में 900 से ज्यादा कांडों के बारे में बताया गया है।
एक तरफ बिहार सरकार राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब यह पता चला है कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से जुड़े कांड सामने आए हैँ। दरअसल निगरानी अन्वेष्ण ब्यूरो ने विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़े कांडों की लिस्ट अलग-अलग विभागों को सौंपी है। इस लिस्ट से कई बातें उजागर हुई हैं। निगरानी ने सभी विभागों के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को 30 जून 2026 तक दागी पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करा दी है। उनको संबंधित पदाधिकारी पर दर्ज कांड व उनमें समर्पित आरोप पत्रों के संबंध में जानकारी दी गयी है। पत्र के मुताबिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज 5136 कांडों में सबसे अधिक 988 कांड शिक्षा विभाग से जुड़े हैं।
इन कांडों में शिक्षक से लेकर कुलपति और गैर शैक्षणिक पदाधिकारी व कर्मी भी आरोपित हैं। इनके अलावा पंचायती राज विभाग के 348, बिहार पुलिस के 288, सामान्य प्रशासन विभाग के 251, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 246, स्वास्थ्य विभाग के 187, ग्रामीण विकास विभाग के 145, नगर विकास विभाग के 140, जल संसाधन विभाग के 124, पथ निर्माण के 84, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 82 पदाधिकारी-कर्मियों सहित 727 निजी व्यक्तियों पर भी निगरानी ब्यूरो में मामले दर्ज हैं।
दिसंबर 2026 तक प्रमोशन के लिए मान्य होगी सूची
इधर निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव (विधि) जावेद आलम ने पत्र लिख कर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम से कहा है कि पदोन्नति के मामले में 31 दिसंबर 2026 तक के मामलों में अलग से स्वच्छता प्रमाण पत्र की अधियाचना निगरानी विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक विभाग, प्रमंडल या जिला से संबंधित योजनाओं में बरती गयी अनियमितता के संबंध में निगरानी विभाग की जांच रिपोर्ट संबंधित इकाई को प्राप्त कराई जाती रही है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, प्रमंडल एवं जिला कार्यालयों को अपने पदाधिकारी-कर्मियों की प्रोन्नति के लिए निगरानी विभाग से अनुमति (स्वच्छता प्रमाण पत्र) लेने की जरूरत नहीं होगी।