रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा का ऐलान, जंक्शन पर चलते-फिरते कटेगा टिकट; 2 स्टेप में बुकिंग ऐसे होगी

भारतीय रेल रेल यात्रियों को टिकट काउंटर की भीड़ से बचाने के लिए नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है। साधारण श्रेणी की टिकट बुकिंग में आनेवाली परेशानियों को दूर करने के लिए अब चतुर्थ वर्गीयकर्मियों के यूनिफॉर्म पर क्यूआर स्कैनर लगाया जाएगा। इससे अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करनेवाले यात्री जंक्शन परिसर में कहीं से भी टिकट ले सकेंगे।

इस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए रेलवे बोर्ड के वित्त विभाग ने पूमरे सहित सभी जोन के वाणिज्य शाखा को पत्र भेजा है। पत्र के जरिए यूटीएस एप के क्यूआर कोड को रेलवे के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के यूनिफॉर्म पर लगाने का निर्देश दिया है, ताकि यात्रियों को टिकट काउंटर की भीड़ से बचाया जा सके। क्यूआर कोड स्कैनिंग से टिकट बुकिंग में यात्रियों के समय की भी बचत होगी।

दो स्टेप में टिकट की बुकिंग रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यूटीएस एप पर आईडी बनाने के बाद टिकट की बुकिंग की जाती है। एप से बुकिंग करने के दौरान लॉगिन का चक्कर होता है। लेकिन, क्यूआर कोड यूजर को सीधे टिकट बुकिंग पेज पर ले जाएगा। वहां स्टेशन का नाम अंकित कर पेमेंट गेटवे पर जाकर टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। क्यूआर कोड स्कैनर से सिर्फ दो स्टेप में साधारण श्रेणी के टिकट की बुकिंग होगी। एप से चार से अधिक स्टेप को पूरा करना होता है।