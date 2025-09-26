major convenience for rail passengers announced tickets can be booked on platform booking how रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा का ऐलान, जंक्शन पर चलते-फिरते कटेगा टिकट; 2 स्टेप में बुकिंग ऐसे होगी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmajor convenience for rail passengers announced tickets can be booked on platform booking how

रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा का ऐलान, जंक्शन पर चलते-फिरते कटेगा टिकट; 2 स्टेप में बुकिंग ऐसे होगी

इस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए रेलवे बोर्ड के वित्त विभाग ने पूमरे सहित सभी जोन के वाणिज्य शाखा को पत्र भेजा है। पत्र के जरिए यूटीएस एप के क्यूआर कोड को रेलवे के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के यूनिफॉर्म पर लगाने का निर्देश दिया है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाताFri, 26 Sep 2025 09:55 AM
share Share
Follow Us on
रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा का ऐलान, जंक्शन पर चलते-फिरते कटेगा टिकट; 2 स्टेप में बुकिंग ऐसे होगी

भारतीय रेल रेल यात्रियों को टिकट काउंटर की भीड़ से बचाने के लिए नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है। साधारण श्रेणी की टिकट बुकिंग में आनेवाली परेशानियों को दूर करने के लिए अब चतुर्थ वर्गीयकर्मियों के यूनिफॉर्म पर क्यूआर स्कैनर लगाया जाएगा। इससे अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करनेवाले यात्री जंक्शन परिसर में कहीं से भी टिकट ले सकेंगे।

इस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए रेलवे बोर्ड के वित्त विभाग ने पूमरे सहित सभी जोन के वाणिज्य शाखा को पत्र भेजा है। पत्र के जरिए यूटीएस एप के क्यूआर कोड को रेलवे के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के यूनिफॉर्म पर लगाने का निर्देश दिया है, ताकि यात्रियों को टिकट काउंटर की भीड़ से बचाया जा सके। क्यूआर कोड स्कैनिंग से टिकट बुकिंग में यात्रियों के समय की भी बचत होगी।

ये भी पढ़ें:पटना में बदमाशों ने ASP से मोबाइल छिन रेलवे ट्रैक पर धकेला, ICU में इलाज जारी

दो स्टेप में टिकट की बुकिंग

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यूटीएस एप पर आईडी बनाने के बाद टिकट की बुकिंग की जाती है। एप से बुकिंग करने के दौरान लॉगिन का चक्कर होता है। लेकिन, क्यूआर कोड यूजर को सीधे टिकट बुकिंग पेज पर ले जाएगा। वहां स्टेशन का नाम अंकित कर पेमेंट गेटवे पर जाकर टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। क्यूआर कोड स्कैनर से सिर्फ दो स्टेप में साधारण श्रेणी के टिकट की बुकिंग होगी। एप से चार से अधिक स्टेप को पूरा करना होता है।

ये भी पढ़ें:छह दिनों के अंदर पटना मेट्रो का उद्घाटन, सरकार ने कहा- सितंबर में ही चलेगी ट्रेन

टिकट पर भी कोड प्रिंट होगा

अनारक्षित और आरक्षित टिकट पर भी अब क्यूआर कोड अंकित होगा। इसे लेकर आरक्षित और अनारक्षित टिकट काउंटरों पर लेजर प्रिंटर लगाया जा रहा है। इसके इंस्टॉलेशन के साथ ही टिकटों पर क्यूआर कोड की प्रिंटिंग होने लगेगी। इससे बार कोड रीडर से टिकट गलत है या सही, जांच हो सकेगी। यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें:पाटलिपुत्र वंदे भारत अब अयोध्या धाम तक जाएगी, सर्वे करा रहा रेलवे