Patna Traffic: पटना में ट्राफिक रूट में अहम बदलाव, शहर में निकलने से पहले समझ लीजिए नई व्यवस्था

Patna Traffic: नेहरू पथ पर मेट्रो निर्माण को लेकर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सिटी बसों के अलावा ऑटो और ई-रिक्शा भी नहीं चलेंगे। यह प्रतिबंध आयकर गोलंबर से चिड़ियाखाना मोड़ तक होगा।

Patna Traffic: बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण की वजह से ट्राफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नेहरू पथ पर मेट्रो निर्माण को लेकर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सिटी बसों के अलावा ऑटो और ई-रिक्शा भी नहीं चलेंगे। यह प्रतिबंध आयकर गोलंबर से चिड़ियाखाना मोड़ तक होगा। इन वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा। निजी, सरकारी और आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का परिचालन जारी रहेगा।

सगुना मोड़ की ओर जाने वाले वाहनों को आयकर गोलंबर से वीरचंद पथ होते हुए हार्डिंग रोड भेजा जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट वाली सड़क से होते हुए शेखपुरा मोड़ या सगुना मोड की ओर जाएंगे। फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि नेहरू पथ पर व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध कब से लगेगा, लेकिन इस पर सहमति बन गई है।

लग रहा जाम गुरुवार को ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने ऑटो और ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ इस मसले पर बैठक की। मेट्रो निर्माण की वजह से नेहरू पथ पर लग रहे जाम को लेकर प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

ये वैकल्पिक मार्ग होंगे ट्रैफिक एसपी और यूनियन पदाधिकारियों के बीच हुई बैठक में तय हुआ कि व्यवसायिक वाहनों को आयकर गोलंबर से वीरचंद पथ होते हुए हार्डिंग रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहन पीर अलीपथ होते हुए शेखपुरा मोड़ या जगदेव पथ के रास्ते सगुना मोड़ की ओर जाएंगे। सगुना मोड़ से आने वाले व्यावसायिक वाहनों के रूट डायवर्जन पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ऐसे वाहन रूपसपुर नहर से मरीन ड्राइव होते हुए गांधी मैदान और कुछ वाहनों को जगदेव पथ से एयरपोर्ट रोड होते हुए परिचालन कराया जाएगा।

रेलवे ने चार जोड़ी विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ाई यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का विस्तार विभिन्न तिथियों तक किया गया है, जिससे बिहार के यात्रियों को तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा की यात्रा में सुविधा मिलेगी।

पटना-चर्लपल्ली स्पेशल (03253/03254/03255) 3 अगस्त से 16 सितंबर तक निर्धारित दिनों में चलेगी। पटना से यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार और बुधवार को रवाना होगी, जबकि चर्लपल्ली से वापसी बुधवार और शुक्रवार को होगी। वहीं चर्लपल्ली-दानापुर स्पेशल (07091/07092) की सेवा भी बढ़ा दी गई है। यह ट्रेन चर्लपल्ली से 1 अगस्त से 26 सितंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी, जबकि दानापुर से वापसी 3 अगस्त से 28 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार को होगी।

रक्सौल-लोकमान्य तिलक स्पेशल (05557/05558) का परिचालन भी 15 और 17 सितंबर तक बढ़ाया गया है। रक्सौल से यह ट्रेन हर मंगलवार व लोकमान्य तिलक से प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। यह ट्रेन सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र और डीडीयू के रास्ते संचालित होगी। वहीं, पटना-खोरधा रोड जंक्शन स्पेशल (03230 /03229) का परिचालन भी अगस्त के अंत तक जारी रहेगा।