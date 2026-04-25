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फ्लोर टेस्ट के बाद अब मंत्रिमंडल में विस्तार की तैयारी; संजय सरावगी ने दिए बड़े संकेत

Apr 25, 2026 05:30 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने घोषणा की है कि जल्द ही राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उन्होंने तेजस्वी यादव की सदन में दी गई स्पीच को उनकी बौखलाहट बताया और कहा कि महागठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। सरावगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों पर भी…

फ्लोर टेस्ट के बाद अब मंत्रिमंडल में विस्तार की तैयारी; संजय सरावगी ने दिए बड़े संकेत

Bihar New Government: बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल करने के बाद अब राज्य की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए हैं कि नई सरकार बिहार के विकास के लिए लंबी योजना पर काम कर रही है और आने वाले समय में एक सशक्त टीम के साथ राज्य को आगे ले जाया जाएगा। संजय सरावगी के इस बयान के बाद अब उन चेहरों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिन्हें नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है।

तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार

मीडिया से बातचीत के दौरान संजय सरावगी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में जिस तरह तेजस्वी यादव बोल रहे थे, उसमें उनकी बौखलाहट साफ झलक रही थी। सरावगी ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से 'खंड-खंड' हो चुका है, जबकि एनडीए एकजुट होकर राज्य के हित में फैसले ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी हार और आपसी फूट को छिपाने के लिए सदन में बेतुके बयान दे रहा है।

नारी शक्ति पर बोले संजय सरावगी

संजय सरावगी ने सदन की कार्यवाही का जिक्र करते हुए बताया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का विरोध करने वालों के खिलाफ बिहार विधानसभा में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि ये लोग बाधा नहीं बनते, तो आज बिहार विधानसभा में हमारी बहनों की संख्या और भी अधिक होती। सरावगी ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा अब सबके सामने आ चुका है।

2030 तक का 'रोडमैप' तैयार

सरावगी ने यह भी संकेत दिया कि सम्राट चौधरी और एनडीए के अन्य नेताओं ने बिहार के विकास के लिए 2030 तक की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। वर्तमान में मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं, लेकिन जल्द ही एनडीए के घटक दलों के नेता आपस में बैठकर नए मंत्रियों के नामों पर मुहर लगाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि यह विस्तार बिहार के भविष्य को बदलने वाला साबित होगा।

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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