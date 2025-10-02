बिहार में बड़ा नाव हादसा; पांच किसान डूबे, दो किसान लापता, तीन ने तैरकर बचाई जान

लापता दोनों किसानों की तलाश स्थानीय गोताखोरों की मदद से की जा रही है। गांव में हादसे की खबर फैलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पांच किसान खेती करने जा रहे थे।

बिहार के कटिहार में गुरुवार की दोपहर एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कुरसेला के पत्थर टोला गांव के समीप कोसी नदी में दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेरिया गांव से पांच किसान छोटी नाव पर सवार होकर दियारा में कलाय और खेसारी छींटने जा रहे थे। इसी दौरान पानी के तेज करंट से नाव अचानक असंतुलित होकर नदी में डूब गई। नाव पर सवार तीन किसानों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली। जबकि दो किसान नदी की तेज धारा में बहकर लापता हो गए।

नदी से बाहर निकले किसानों का पीएचसी में इलाज कराया गया, जहां इलाज बाद चिकित्सक ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।घटना की सूचना मिलते ही राजस्व कर्मचारी आकाश कुमार मिश्रा स्थानीय गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

लापता दोनों किसानों की तलाश स्थानीय गोताखोरों की मदद से की जा रही है। गांव में हादसे की खबर फैलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गोताखोरों द्वारा पत्थर टोला, खेरिया, मजदिया के निकट नदी में लापता किसान की खोजबीन की जा रही है।