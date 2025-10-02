Major boat accident in Bihar five farmers drowned two missing three saved their lives by swimming katihar बिहार में बड़ा नाव हादसा; पांच किसान डूबे, दो किसान लापता, तीन ने तैरकर बचाई जान, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMajor boat accident in Bihar five farmers drowned two missing three saved their lives by swimming katihar

बिहार में बड़ा नाव हादसा; पांच किसान डूबे, दो किसान लापता, तीन ने तैरकर बचाई जान

लापता दोनों किसानों की तलाश स्थानीय गोताखोरों की मदद से की जा रही है। गांव में हादसे की खबर फैलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पांच किसान खेती करने जा रहे थे। 

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कटिहारThu, 2 Oct 2025 03:12 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में बड़ा नाव हादसा; पांच किसान डूबे, दो किसान लापता, तीन ने तैरकर बचाई जान

बिहार के कटिहार में गुरुवार की दोपहर एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कुरसेला के पत्थर टोला गांव के समीप कोसी नदी में दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेरिया गांव से पांच किसान छोटी नाव पर सवार होकर दियारा में कलाय और खेसारी छींटने जा रहे थे। इसी दौरान पानी के तेज करंट से नाव अचानक असंतुलित होकर नदी में डूब गई। नाव पर सवार तीन किसानों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली। जबकि दो किसान नदी की तेज धारा में बहकर लापता हो गए।

नदी से बाहर निकले किसानों का पीएचसी में इलाज कराया गया, जहां इलाज बाद चिकित्सक ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।घटना की सूचना मिलते ही राजस्व कर्मचारी आकाश कुमार मिश्रा स्थानीय गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

ये भी पढ़ें:सीएम नीतीश की सुरक्षा में भारी चूक; बगैर जांच करीब पहुंच गया अनजान शख्स

लापता दोनों किसानों की तलाश स्थानीय गोताखोरों की मदद से की जा रही है। गांव में हादसे की खबर फैलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गोताखोरों द्वारा पत्थर टोला, खेरिया, मजदिया के निकट नदी में लापता किसान की खोजबीन की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में दुर्गा पूजा का मेला देख लौट रहे युवक को मारी गोली, मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि सभी किसान खेती कार्य के लिए कोसी पार जा रहे थे। छोटी नाव पर सवार थे। तेज हवा के कारण नदी में नाव का संतुलन बिगड़ गया। नाव देखते देखते डूब गई और नदी की धारा में पांचों किसान बह गए उनमें से तीन तो तैरकर बाहर निकल गए पर दो अभी भी लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। देर होने से परिजनों की उम्मीद टूट रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में बाघ ने हमला कर बुजुर्ग को मार डाला, टाइगर रिजर्व से निकल गांव में घुसा