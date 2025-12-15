पेपर लीक मामले में बड़ा ऐक्शन; संजीव मुखिया गैंग का मेंबर चंदन पटना से गिरफ्तार

संक्षेप: 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की टीआरई-3 परीक्षा के पेपर लीक में भी चंदन आरोपित है। उसने संजीव मुखिया को कुछ अभ्यर्थी भी उपलब्ध कराए थे। हालांकि पेपर लीक होने के कारण बाद में यह परीक्षा रद्द हो गई थी।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने वाले संजीव मुखिया गिरोह के सदस्य चंदन कुमार उर्फ चंदन गोयल उर्फ चंदन सर को सोमवार को पटना के अगमकुआं इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से शेखपुरा के बुधौली निवासी चंदन को कोर्ट में पेश कर बेऊर जेल भेज दिया गया। चंदन कुमार पटना के अगमकुआं इलाके में प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराने के लिए परीक्षार्थियों की तलाश कर रहा था। वह पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराने से संबंधित पत्रकार नगर थाना कांड संख्या 244/17 एवं 224/17 तथा आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 06/24 में भी वांछित है। इन सभी कांडों की जांच चल रही है। चंदन 2017 में टीईटी में सेटिंग कराने के आरोप में कंकड़बाग थाने से जेल जा चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके अलावा उसने एलडीसी एवं एमटीएस की परीक्षा में संजीव मुखिया के साथ मिलकर परीक्षार्थियों की सेटिंग की थी। वर्ष 2017 में आयोजित नीट में वह संजीव मुखिया और उसके बेटे शिव के साथ सेटिंग कराने में शामिल था। इस मामले में पत्रकारनगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। वर्ष 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की टीआरई-3 परीक्षा के पेपर लीक में भी चंदन आरोपित है। उसने संजीव मुखिया को कुछ अभ्यर्थी भी उपलब्ध कराए थे। हालांकि पेपर लीक होने के कारण बाद में यह परीक्षा रद्द हो गई थी।