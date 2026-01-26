NEET छात्रा कांड में बड़ा ऐक्शन, मृतका के मां-बाप समेत 5 रिश्तेदार और 3 आरोपियों के DNA सैंपल कलेक्ट

संक्षेप: एसआईटी ने मृतका पिता, उसकी मां, उसके भाई और दो मामा का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। इनके आलावे तीन आरोपियों का रक्त नमूना भी लिया गया।

पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत (कथित दरिंदगी) कांड में पुलिस की तफ्तीश में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एसआईटी की छानबीन अब डीएनए टेस्ट की ओर बढ़ चली है। बड़ा ऐक्श लेते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम(एसआईटी) ने 8 लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है जिनमें मृत छात्रा के पांच संबंधी शामिल हैं। पुलिस ने तीन आरोपियों और संदिग्धों का ब्लड सैंपल भी लिया है। छात्रा के इनर वीयर पर मिले मेल स्पर्म से इनके डीएनए का मिलान किया जाएगा। पुलिस को कई लोगों पर संदेह है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी ने मृतका पिता, उसकी मां, उसके भाई और दो मामा का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। इनके आलावे तीन आरोपियों का रक्त नमूना भी लिया गया। इन सब नमूनों की डीएनए प्रोफाइल तैयार करेगी। छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिले स्पर्म के डीएनए से मिलान कराया जाएगा। माना जा रहा है कि मौत से पहले छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था।

इससे पहले पटना पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि छात्रा के परिजनों के द्वारा पुलिस टीम के अंतःवस्त्र दिए गए गए थे। विधिवत जब्ती करके एफएसएल जांच कराई गई। उसमें कथित तौर पर अंतिम समय में पहने गए वस्त्र पर मेल स्पर्म के अवशेष मिले थे। पुलिस ने उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगी और आरोपियों के डीएनए से उसका मिलान कराया जाएगा।

इस मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि पुलिस को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि एसआईटी एक एक कार्रवाई कर रही है। स्पष्ट कह दिया गया है कि दोषी अगर कोई है तो उसे माला नहीं पहनाना है, उस पर माला चढ़ा देना है। जहानाबाद की बेटी पर अत्याचार हुआ। उसके गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है।