पाटलिपुत्र स्टेशन बवाल में बड़ा ऐक्शन, 500 उपद्रवियों के खिलाफ FIR; अब तक 6 दबोचे गए
पाटलिपुत्र हंगामा मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है जिसमें 6 नामजद और पांच सौ अज्ञात उपद्रवियों को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
Patliputra Station Humgama Action: बिहार के पाटलिपुत्र स्टेशन पर सिपाही भर्ती के छात्रों के बवाल में पटना पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है जिसमें 6 नामजद और पांच सौ अज्ञात उपद्रवियों को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री बिजेंद्र यादव और श्रवण कुमार ने छात्रों से संयम बरतने की अपील की है वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के गुस्से को जायज ठहराया है। शनिवार की रात और रविवार की अहले सुबह पाटलिपुत्र स्टेशन पर सिपाही भर्ती के छात्रों ने सुविधाओं में कमी के नाम पर भयंकर बवाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस पर जोरदार पथराव किया। पुलिस ने छात्रों को लाठी के बल पर खदेड़ दिया।
पाटलिपुत्र बवाल मामले में रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। वीडियो के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमामले में अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने लगभग 500 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए।
पुलिस ने बल प्रयोग भी किया
रविवार (14 जून) को पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान तोड़फोड़ कर रहे परीक्षार्थियों ने पुलिस पर पत्थर चलाएं तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में लाठियां बरसाईं। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने हवाई फायरिंग की।
16 स्पेशल ट्रेनों क परिचालन
पटना डीएम, एएसएसपी, आईजी समेत प्रशासनिक महकमा घंटों तक स्टेशन और आस पास के इलाके में मुस्तैद रहा। अभी भी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती मौजूद है। बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच रेलवे ने 16 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। कई ट्रेनों को रवाना भी कर दिया गया है। राज्य भर में एक्साइज सिपाही भर्ती परीक्षा
रविवार को पूरे बिहार में मद्य निषेध विभाग अंतर्गत सिपाही बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है। दो पाली में यह परीक्षा कराई जा रही है।
लिखित परीक्षा के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए है। 14 जून और 17 जून को यह परीक्षा होगी। ट्रेनें से विद्यार्थी एक जिले से दूसरे जिलों में जाकर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देने से पहले ही आज राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर परीक्षार्थियों ने बवाल कर दिया।
देर रात परीक्षार्थी जब स्टेशन पहुंचे और ट्रेन की तलाश करने लगे। छात्रों ने सेंटर तक जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की। इनमें से कुछ अभ्यर्थी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मांग को लगभग 2:00 बजे रात में पूरा भी कर दिया। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा कर दी गई। स्पेशल ट्रेन आने के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। ट्रैक पर बिछाए जाने वाले पत्थर उठाकर पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। आईजी जितेंद्र राणा ने कहा कि बदमाशी करने के बजाए छात्र अपने एग्जाम पर ध्यान देने की अपील की है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें