पाटलिपुत्र स्टेशन बवाल में बड़ा ऐक्शन, 500 उपद्रवियों के खिलाफ FIR; अब तक 6 दबोचे गए

पाटलिपुत्र हंगामा मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है जिसमें 6 नामजद और पांच सौ अज्ञात उपद्रवियों को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।

Patliputra Station Humgama Action: बिहार के पाटलिपुत्र स्टेशन पर सिपाही भर्ती के छात्रों के बवाल में पटना पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है जिसमें 6 नामजद और पांच सौ अज्ञात उपद्रवियों को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री बिजेंद्र यादव और श्रवण कुमार ने छात्रों से संयम बरतने की अपील की है वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के गुस्से को जायज ठहराया है। शनिवार की रात और रविवार की अहले सुबह पाटलिपुत्र स्टेशन पर सिपाही भर्ती के छात्रों ने सुविधाओं में कमी के नाम पर भयंकर बवाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस पर जोरदार पथराव किया। पुलिस ने छात्रों को लाठी के बल पर खदेड़ दिया।

पाटलिपुत्र बवाल मामले में रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। वीडियो के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमामले में अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने लगभग 500 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए।

पुलिस ने बल प्रयोग भी किया रविवार (14 जून) को पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान तोड़फोड़ कर रहे परीक्षार्थियों ने पुलिस पर पत्थर चलाएं तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में लाठियां बरसाईं। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने हवाई फायरिंग की।

16 स्पेशल ट्रेनों क परिचालन पटना डीएम, एएसएसपी, आईजी समेत प्रशासनिक महकमा घंटों तक स्टेशन और आस पास के इलाके में मुस्तैद रहा। अभी भी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती मौजूद है। बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच रेलवे ने 16 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। कई ट्रेनों को रवाना भी कर दिया गया है। राज्य भर में एक्साइज सिपाही भर्ती परीक्षा

रविवार को पूरे बिहार में मद्य निषेध विभाग अंतर्गत सिपाही बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है। दो पाली में यह परीक्षा कराई जा रही है।

लिखित परीक्षा के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए है। 14 जून और 17 जून को यह परीक्षा होगी। ट्रेनें से विद्यार्थी एक जिले से दूसरे जिलों में जाकर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देने से पहले ही आज राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर परीक्षार्थियों ने बवाल कर दिया।