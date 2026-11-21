नीट धांधली मामले में बड़ा ऐक्शन, बायोमेट्रिक में हेरफेर का आरोपी संतोष कुमार वैशाली से गिरफ्तार
नीट धांधली कांड के मुख्य आरोपित और पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र डॉ. रविशंकर उर्फ सम्राट ने पूछताछ के दौरान संतोष की भूमिका का खुलासा किया था। ईओयू ने संतोष को वैशाली से गिरफ्तार कर लिया है।
पटना, हिब्यू। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने नीट-यूजी और नीट की पुनर्परीक्षा 2026 में हुई धांधली में बड़ी कार्रवाई की है। बायोमेट्रिक कर्मी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के कटरा निवासी संतोष को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी को पूछताछ में संतोष से कई अहम जानकारी मिली है जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नीट धांधली कांड के मुख्य आरोपित और पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र डॉ. रविशंकर उर्फ सम्राट ने पूछताछ के दौरान संतोष की भूमिका का खुलासा किया था। ईओयू की पूछताछ में संतोष ने भी स्वीकार किया कि वह राहुल राज और रविशंकर सम्राट के साथ मिलकर मूल परीक्षार्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल कराने के लिए डाटा मैच कराता था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि परीक्षा पास कराने के लिए गिरोह के सदस्य फॉर्म भरने के दौरान ही मूल अभ्यर्थी और स्कॉलर के बीच साठगांठ करा देते थे। परीक्षा में धांधली का पूरा पैटर्न सेट कर दिया जाता था।
अभ्यर्थी से 12 से 30 लाख में डील
यूआईडीएआई के कुछ अधिकृत आधार एजेंट और सीएससी संचालकों की मिलीभगत से मूल अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक विवरण और फोटो की जगह स्कॉलर का डेटा अपडेट कर दिया जाता था। इससे बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया को बाइपास करना आसान हो जाता था। इस काम के एवज में गिरोह के सदस्य प्रति अभ्यर्थी 12 से 30 लाख तक वसूलते थे। जांच के दौरान लखीसराय, हाजीपुर, नवादा और नालंदा के कई बायोमेट्रिक वेंडरों की संलिप्तता सामने आई है। मामले में डॉ. रविशंकर, डॉ. उज्ज्वल राज, अश्विनी कुमार पहले से ही जेल में बंद हैं।
तीन मई को हुई थी नीट
तीन मई 2026 को हुई नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितता को लेकर नालंदा के गिरियक (पावापुरी) और 21 जून को हुई री-नीट परीक्षा में धांधली को लेकर लखीसराय के कवैया व किऊल थानों में कुल चार कांड दर्ज किए गए थे। ईओयू ने 12 अगस्त को अलग प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले में जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है। नीट परीक्षा में धांधली से एक तरफ छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होती है तो दूसरी ओर सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें