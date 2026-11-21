नीट धांधली कांड के मुख्य आरोपित और पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र डॉ. रविशंकर उर्फ सम्राट ने पूछताछ के दौरान संतोष की भूमिका का खुलासा किया था। ईओयू ने संतोष को वैशाली से गिरफ्तार कर लिया है।

पटना, हिब्यू। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने नीट-यूजी और नीट की पुनर्परीक्षा 2026 में हुई धांधली में बड़ी कार्रवाई की है। बायोमेट्रिक कर्मी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के कटरा निवासी संतोष को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी को पूछताछ में संतोष से कई अहम जानकारी मिली है जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नीट धांधली कांड के मुख्य आरोपित और पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र डॉ. रविशंकर उर्फ सम्राट ने पूछताछ के दौरान संतोष की भूमिका का खुलासा किया था। ईओयू की पूछताछ में संतोष ने भी स्वीकार किया कि वह राहुल राज और रविशंकर सम्राट के साथ मिलकर मूल परीक्षार्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल कराने के लिए डाटा मैच कराता था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि परीक्षा पास कराने के लिए गिरोह के सदस्य फॉर्म भरने के दौरान ही मूल अभ्यर्थी और स्कॉलर के बीच साठगांठ करा देते थे। परीक्षा में धांधली का पूरा पैटर्न सेट कर दिया जाता था।

अभ्यर्थी से 12 से 30 लाख में डील यूआईडीएआई के कुछ अधिकृत आधार एजेंट और सीएससी संचालकों की मिलीभगत से मूल अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक विवरण और फोटो की जगह स्कॉलर का डेटा अपडेट कर दिया जाता था। इससे बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया को बाइपास करना आसान हो जाता था। इस काम के एवज में गिरोह के सदस्य प्रति अभ्यर्थी 12 से 30 लाख तक वसूलते थे। जांच के दौरान लखीसराय, हाजीपुर, नवादा और नालंदा के कई बायोमेट्रिक वेंडरों की संलिप्तता सामने आई है। मामले में डॉ. रविशंकर, डॉ. उज्ज्वल राज, अश्विनी कुमार पहले से ही जेल में बंद हैं।