गोपालगंज में सम्राट की पुलिस का बड़ा ऐक्शन, 50 हजार के इनामी आकाश को खदेड़ कर गोली मारी

पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या समेत रंगदारी, लूट, किडनैपिंग के कई कांड उसके खिलाफ दर्ज हैं। एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी। शनिवार को पुलिस ने मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली मार दी।

Police Encounter: बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 50 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर दिया। अपराधी की पहचान आकाश कुमार के रूप में की गई है जो थावे थाना इलाके के बरइहाता गांव का रहने वाला था। घटना नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बाइपास की है। आकाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। सदर अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच उसक इलाज कराया जा रहा है। एक पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या समेत रंगदारी, लूट, किडनैपिंग के कई कांड उसके खिलाफ दर्ज हैं। एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी। पांच सालों से पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही थी। गोपालगंज एसपी विनय तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार हथियार बरामदगी के लिए चल रही कार्रवाई के दौरान आकाश ने पुलिस वालों पर गोली चला दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस उससे पूछताछ की तैयारी कर रही है।

गोपालगंज पुलिस की मदद से एसटीएफ ने शुक्रवार की देर रात आकाश को गिरफ्तार किया। एसपी विनय तिवारी से मिली जानकारी के मुताबिक आकाश की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। पांच साल पुराने मुखिया हत्याकांड समेत कई वारदातों में उसकी तलाश की जा रही थी। उसने स्टील कारोबारी मृत्युंजय कुमार से रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर 60 दिनों में हत्या कर देने की धमकी दी थी। आकाश पर उस पर लूट, हत्या, रंगदारी के कई कांड दर्ज हैं। पूछताछ में पता चला कि उसने बंजारी बाईपास पर एक हथियार छिपाकर रखा है। उसकी बरामदगी के लिए पुलिस मौके पर ले गई थी। उसने छिपे हथियार से गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। दो गोलियां आकाश के पैरों में लग गईं।