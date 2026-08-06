आईजीआईएमएस के 6 एमबीबीएस छात्रों पर बड़ा ऐक्शन, पेपर लीक और एग्जाम में धांधली के गंभीर आरोप
एमबीबीएस परीक्षा में धांधली के आरोप सही पाए जाने के बाद 27 अप्रैल को आईजीआईएमएस प्रशासन ने एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा रद्द कर दी थी। इस मामले में 6 छात्रों को चार सप्ताह के लिए सस्पेंड किया गया है।
प्रश्नपत्र लीक मामले में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के छह एमबीबीएस छात्रों को चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें 2022 बैच के अभिजीत कुमार, अंकित चंद्रा और यश राज सिन्हा तथा वर्ष 2023 बैच के अमित कुमार, अविनाश प्रकाश और सुमित कुमार शामिल हैं।
छात्र अनुशासन समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। इन छात्रों को छात्रावास से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। एमबीबीएस की परीक्षा में ये छात्र टॉपर भी होते हैं तो उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। अस्पताल प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। जांच कमेटी ने पूरक परीक्षा में धांधली होने की रिपोर्ट 27 अप्रैल को ही अस्पताल प्रशासन को सौंप दी थी।
27 अप्रैल को परीक्षा रद्द हुई थी
जांच कमेटी द्वारा एमबीबीएस परीक्षा में धांधली के आरोप सही पाए जाने के बाद 27 अप्रैल को आईजीआईएमएस प्रशासन ने एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके साथ ही परीक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों और एमबीबीएस के सात छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इन छात्रों को चिह्नित कर व्यक्तिगत रूप से नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही आईजीआईएमएस प्रशासन ने परीक्षा विभाग में भी बदलाव किए थे।
एमबीबीएस पूरक परीक्षा में धांधली मामले की विस्तृत जांच के लिए पांच मई को तीन कमेटियां बनाई गईं। इनमें से एक कमेटी छात्रों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर रिपोर्ट तैयार करेगी। दूसरी कमेटी कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी। तीसरी कमेटी पूरी परीक्षा प्रक्रिया का अध्ययन करेगी।
दिसंबर 2025 में हुई थी परीक्षा, 130 छात्र हुए थे शामिल
एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की सप्लीमेंट्री परीक्षा दिसंबर 2025 में हुई थी। इसमें करीब 130 छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद अज्ञात के ई-मेल के बाद आईजीआईएमएस प्रशासन ने अप्रैल के पहले सप्ताह में जांच कमेटी गठित की। प्रशासनिक भवन में प्रभारी निदेशक सह डीन (अकादमिक) डॉ. ओम कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी। जांच कमेटी में डॉ. विभूति सिन्हा, प्रफुल्ल रंजन और आईजीआईएमएस के रजिस्ट्रार डॉ. सर्वेश शामिल थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा था कि परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं हुई है। गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता है। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका और प्रश्नपत्र आदि के साथ छेड़छाड़ की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि उत्तर पुस्तिका पर तीन जगह हस्ताक्षर किए जाते हैं। कुछ छात्रों की कॉपियों में आगे और पीछे किए गए हस्ताक्षर एक जैसे पाए गए, जबकि बीच के पन्ने पर किए गए हस्ताक्षर अलग थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें