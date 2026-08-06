आईजीआईएमएस के 6 एमबीबीएस छात्रों पर बड़ा ऐक्शन, पेपर लीक और एग्जाम में धांधली के गंभीर आरोप

एमबीबीएस परीक्षा में धांधली के आरोप सही पाए जाने के बाद 27 अप्रैल को आईजीआईएमएस प्रशासन ने एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा रद्द कर दी थी। इस मामले में 6 छात्रों को चार सप्ताह के लिए सस्पेंड किया गया है।

प्रश्नपत्र लीक मामले में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के छह एमबीबीएस छात्रों को चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें 2022 बैच के अभिजीत कुमार, अंकित चंद्रा और यश राज सिन्हा तथा वर्ष 2023 बैच के अमित कुमार, अविनाश प्रकाश और सुमित कुमार शामिल हैं।

छात्र अनुशासन समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। इन छात्रों को छात्रावास से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। एमबीबीएस की परीक्षा में ये छात्र टॉपर भी होते हैं तो उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। अस्पताल प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। जांच कमेटी ने पूरक परीक्षा में धांधली होने की रिपोर्ट 27 अप्रैल को ही अस्पताल प्रशासन को सौंप दी थी।

27 अप्रैल को परीक्षा रद्द हुई थी जांच कमेटी द्वारा एमबीबीएस परीक्षा में धांधली के आरोप सही पाए जाने के बाद 27 अप्रैल को आईजीआईएमएस प्रशासन ने एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके साथ ही परीक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों और एमबीबीएस के सात छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इन छात्रों को चिह्नित कर व्यक्तिगत रूप से नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही आईजीआईएमएस प्रशासन ने परीक्षा विभाग में भी बदलाव किए थे।

एमबीबीएस पूरक परीक्षा में धांधली मामले की विस्तृत जांच के लिए पांच मई को तीन कमेटियां बनाई गईं। इनमें से एक कमेटी छात्रों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर रिपोर्ट तैयार करेगी। दूसरी कमेटी कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी। तीसरी कमेटी पूरी परीक्षा प्रक्रिया का अध्ययन करेगी।