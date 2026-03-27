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महानवमी के दिन छपरा में बड़ा हादसा, 3 बच्चों की दर्दनाक मौत; 1 भाई को बचाने में डूबीं 2 बहनें

Mar 27, 2026 10:38 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पप्पू महतो का 10 वर्षीय पुत्र गुंजन कुमार पानी पीने के लिए छाड़न के किनारे गया।  पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया।  12 वर्षीया बड़ी बहन रजनी कुमारी उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वह भी संतुलन खो बैठी दोनों को बचाने के प्रयास में उनकी मौसी की बेटी भी डूब गई।

महानवमी के दिन छपरा में बड़ा हादसा, 3 बच्चों की दर्दनाक मौत; 1 भाई को बचाने में डूबीं 2 बहनें

आज वासंती नवरात्र की महानवमी तिथि है। पूरे देश मां सिद्धिदात्री की आराधना में लीन है। इस बीच सारण जिले के छपरा से दर्दनाक हादसे की खबर आई है। शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे में तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तीनों मृतक भाई-बहन थे। हादसा घाघरा नदी से कटकर बने छाड़न (पानी भरे गड्ढे) में हुई, जहां सात लोग रोज की तरह जलावन की लकड़ी काटने नदी पार गए थे। मांझी थाना क्षेत्र के मटियार गांव की है। त्योहारी मौसम में इस हादसे से गांव में मातम पसर गया है। पुलिस तीनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, मटियार निवासी पप्पू महतो का 10 वर्षीय पुत्र गुंजन कुमार पानी पीने के लिए छाड़न के किनारे गया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। गुंजन को डूबता देख उसकी 12 वर्षीया बड़ी बहन रजनी कुमारी उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वह भी संतुलन खो बैठी और पानी में समा गई। दोनों को बचाने के प्रयास में उनकी मौसी की पुत्री, बनियापुर थाना क्षेत्र के पैगम्बरपुर निवासी कृष्णा महतो की 13 वर्षीया पुत्री प्रियांशू कुमारी भी छाड़न में उतर गई, जिससे वह भी डूब गई। एक के बाद एक करके तीन बच्चों की मौत हो गई।

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घटना के समय मौके पर मौजूद दो अन्य किशोरों ने भी बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। हालांकि वे दोनों किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चों के शव को काफी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस की ओर से अंचलाधिकारी को फोन पर घटना की जानकारी दी गई।

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इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मृत बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा के इंतजाम और ऐसे खतरनाक छाड़नों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिजनों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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