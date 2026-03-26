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नीतीश के काफिले की गाड़ी से टला बड़ा हादसा, महिला जवान ने बचाई मासूम बच्ची की जान

Mar 26, 2026 03:15 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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नालंदा जिले में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में चल रही एंबुलेंस से मासूम बच्ची की टक्कर होते-होते बच गई। महिला पुलिसकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचा ली।

नीतीश के काफिले की गाड़ी से टला बड़ा हादसा, महिला जवान ने बचाई मासूम बच्ची की जान

बिहार के नालंदा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक महिला पुलिसकर्मी की सतर्कता से मासूम बच्ची की जान बच गई। सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के तहत अपने गृह जिले नालंदा के दौरे पर गुरुवार को पहुंचे। इस दौरान नालंदा कॉलेज से सड़क मार्ग से होते हुए वे भराव पर फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रहे थे। तभी उनके काफिले में चल रही एंबुलेंस से एक बच्ची टकराने से बच गई।

जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला भैंसासुर देवी रांची रोड स्थित देवी स्थान के समीप पहुंचा। उसी दौरान एक छोटी बच्ची अचानक सड़क पार करने लगी। इस बीच काफिले के साथ चल रही एक एंबुलेंस तेज गति से वहां से गुजर रही थी और बच्ची उसके काफी करीब पहुंच चुकी थी। स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी और एक बड़े हादसे की आशंका बढ़ गई थी।

इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए दौड़ लगाई और बच्ची को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। उनकी इस फुर्ती और साहसिक कदम से बच्ची एंबुलेंस की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और महिला पुलिसकर्मी की बहादुरी की जमकर सराहना की।

स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर पुलिसकर्मी ने समय रहते यह कदम नहीं उठाया होता, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने महिला पुलिसकर्मी के इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई दी और उनके साहस को सलाम किया।

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समृद्धि यात्रा के तहत नालंदा जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 810 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। उन्होंने बिहारशरीफ प्रखंड के दीपनगर स्टेडियम में गुरुवार को जनसभा को संबोधित किया। इसके पहले उन्होंने भराव पर ऊपरी पुल (फ्लाईओवर) का उद्घाटन किया।

इसके बाद सीएम ने कोसुक गांव के समीप पंचाने नदी पर विकसित किए जा रहे तट विकास (रिवर फ्रंट) परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सभी कार्य तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शुरू से ही “सात निश्चय” के संकल्प के साथ काम कर रही है। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, तब लक्ष्य था कि हर घर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। आज हर घर नल का जल योजना के तहत गांव-गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है। गली-नाली पक्कीकरण, शौचालय निर्माण और स्वच्छता अभियान के जरिए ग्रामीण जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ योजना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने का अभियान है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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