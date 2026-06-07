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छपरा में बड़ा हादसा टला, बस से टकराई डीएमयू ट्रेन; RPF ने गाड़ी जब्त किया, ड्राइवर हिरासत में

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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डीएमयू ट्रेन बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई सवार नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। हालांकि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

छपरा में बड़ा हादसा टला, बस से टकराई डीएमयू ट्रेन; RPF ने गाड़ी जब्त किया, ड्राइवर हिरासत में

Train Accident averted in Bihar: बिहार के सारण में उस समय ट्रेन हादसा टल गया जब छपरा-वाराणसी रेलखंड पर ट्रेन की बस से टक्कर हो गई। बस अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर शमशान पहुंची थी। गौतम स्थान रेलवे स्टेशन और रिविलगंज घाट रेलवे स्टेशन के बीच गोरिया छपरा श्मशान घाट के पास बस चालक लोगों को उतारकर पीछे मोड़ रहा था, तभी डीएमयू ट्रेन बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई सवार नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। हालांकि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आरपीएफ की टीम कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव से ग्रामीण एक शव का लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए लोग बस से गोरिया छपरा सिमरिया श्मशान घाट पहुंचे थे। बस में सवार सभी लोग श्मशान घाट के समीप उतर चुके थे। इस दौरान बस चालक वाहन को पीछे कर रहा था। ठीक उसी समय छपरा की ओर से आ रही 75102 डीएमयू बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। ट्रेन आगे निकल गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

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घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल की टीम ऐक्टिव हो गई। छपरा पोस्ट के प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरपीएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में लेने के बाद चालक बनियापुर गांव निवासी जोगिंदर प्रसाद को हिरासत में ले लिया। बस चालक को सोनपुर रेलवे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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