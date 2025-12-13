मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में MLA की शपथ का वीडियो दिखाने पर यूट्यूब चैनल पर ऐक्शन लिया

संक्षेप: अलीनगर से बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने एक यूट्यूब चैनल पर विधानसभा में उनका MLA की शपथ का वीडियो दिखाने पर ऐक्शन लिया है। मिथिला मिरिर नाम के समाचार संस्थान ने दावा किया है। वीडियो स्ट्राइक मरवाकर डिलीट मैथिली ने डिलीट करवाया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पहली बार दरभंगा के अलीनगर से विधायक बनीं मैथिली ठाकुर ने एक यूट्यूब चैनल पर विधायकी की शपथ लेते अपना वीडियो दिखाने पर एक्शन लिया है। उन्होने स्ट्राइक मरवाकर वीडियो डिलीट करवा दिया है। मिथिला मिरर नाम के समाचार संस्थान ने ये दावा किया है। इस मामले को लेकर संस्थान ने एक्स पर पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार विधानसभा अध्यक्ष को टैग करते हुए पोस्ट किया है। साथ ही पूछा है कि क्या कोई विधायक विधानसभा सत्र के वीडियो को हटवा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथिला मिरर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मिथिला मिरर मैथिली भाषा का अग्रणी समाचार संस्थान है जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है। 1 दिसंबर 2025 को बिहार विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का विधानसभा द्वारी जारी वीडियो के आधार पर मिथिला मिरर ने मिथिला क्षेत्र के उन सभी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह का प्रसारण किया जो मैथिली भाषा में शपथ लिए थे। दरभंगा से मैथिली में शपथ लेने वाले विधायकों में अलीनगर से विधायक मैथिली ठाकुर का भी शपथ ग्रहण का वीडियो उसी में था।