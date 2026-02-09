मैं मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं, मंगल पांडे के उत्तर को मैथिली ठाकुर ने प्वाइंट देकर खारिज कर दिया

संक्षेप: मैथिली ने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री जी के उत्तर से कतई संतुष्ट नहीं हैं। बताया कि जवाब में भवन को जर्जर नहीं बल्कि मरम्मति की जरूरत बताई गयी है। मंत्री जी फिर से जांच करा सकते हैं। अस्पताल का भवन जर्जर है।

बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपनी पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर को सिरे से खारिज कर दिया। अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र के एक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर सदन में सवाल पूछा था। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर लिखित जवाब आया था। पूरक प्रश्न के दौरान मैथिली ने कहा कि जो उत्तर दिया गया है उसका तथ्य वास्तविकता से बिल्कुल परे है। मंत्री जी चाहें तो फिर से जांच करा लें। मैथिली ठाकुर जब बोल रही थीं तब पूरा सदन चुपचाप सुन रहा था।

जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं। सदन में उन्होंने अपने क्षेत्र के एक जर्जर भवन वाले अस्पताल की बदहाली पर पर स्वास्थ्य विभाग की निद्रा पर सवाल उठाया था। विभाग की ओर से उसका लिखित जवाब दिया गया। प्रश्नकाल काल के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री जी के उत्तर से कतई संतुष्ट नहीं हैं। बताया कि जवाब में भवन को जर्जर नहीं बल्कि मरम्मति की जरूरत बताई गयी है। मंत्री जी फिर से जांच करा सकते हैं। अस्पताल का भवन जर्जर है और एक छोटे से भाग में करीब 7 पंचायतों की पचास हजार की आबादी का इलाज किया जाता है।

उन्होंने कहा कि अस्पताल में पहले दो एमबीबीएस डॉक्टर थे। अब एक आयुष डॉक्टर के सहारे अस्पताल चल रहा है। छुट्टी पर रहने पर कोई डॉक्टर नहीं मिलते हैं। मैथिली ठाकुर ने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र को दो एमबीबीएस डॉक्टर मिलना बहुत जरुरी है ताकि जनता के स्वास्थ्य का उचित खयाल रखा जा सके। उन्होंने कहा कि बचपन से मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करते देखा है। उनसे बहुत उम्मीद भी है। मैथिली ठाकुर ने अपने शालिनता भरे अंदाज में बात करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।