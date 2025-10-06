Maithili Thakur meeting with BJP leader Vinod Tawde and Nityanand Rai sparks rumour of her contesting assembly elections बिहार में मैथिली ठाकुर को लड़ाने की तैयारी में बीजेपी? विनोद तावड़े, नित्यानंद राय से मिलीं गायिका, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर से भाजपा के बड़े नेताओं विनोद तावड़े और नित्यानंद राय की मुलाकात से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू हो गई हैं। बेनीपट्टी निवासी मैथिली कहां से लड़ेंगी, ये अलग सवाल है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:27 AM
बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात की फोटो और उसके साथ तावड़े के बयान ने इन अटकलों को तेज कर दिया है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली मैथिली ठाकुर इसी साल जुलाई में 25 साल की हो गईं हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। 2011 में महज 11 साल की रहीं मैथिली जीटीवी के कार्यक्रम सारेगामापा लिटिल चैंप्स से गीत-संगीत के मैदान में छाईं और तब से लगातार फिल्म, भजन व लोक गीतों को गा रही हैं। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मैथिली ठाकुर को

विनोद तावड़े के ट्वीट से उनके चुनाव लड़ने का संकेत मिल रहा है। मुलाकात की फोटो के साथ तावड़े ने लिखा- “वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। आज गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएँ!”

मैथिली को अगर भाजपा चुनाव लड़ाती है तो वो सीट कौन सी होगी, इसको लेकर भी अटकलों का दौर शुरू है। चूंकि मैथिली बेनीपट्टी की रहने वाली हैं तो यह स्वाभाविक चर्चा में है। बेनीपट्टी से भाजपा के पुराने नेता विनोद नारायण झा मौजूदा विधायक हैं, जिनकी उम्र 68 साल है। 1977 के जेपी आंदोलन से राजनीति में आए विनोद नारायण झा की उम्र तो गई है लेकिन इससे ज्यादा उम्रदराज लोग भाजपा और भाजपा सरकार में सक्रिय हैं। दो बार विधायक और एक बार विधान पार्षद भी रहे विनोद नारायण झा का टिकट नहीं कटा तो मैथिली की सीट को लेकर सस्पेंस और बढ़ जाएगा।

