बिहार में मैथिली ठाकुर को लड़ाने की तैयारी में बीजेपी? विनोद तावड़े, नित्यानंद राय से मिलीं गायिका

बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर से भाजपा के बड़े नेताओं विनोद तावड़े और नित्यानंद राय की मुलाकात से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू हो गई हैं। बेनीपट्टी निवासी मैथिली कहां से लड़ेंगी, ये अलग सवाल है।

बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात की फोटो और उसके साथ तावड़े के बयान ने इन अटकलों को तेज कर दिया है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली मैथिली ठाकुर इसी साल जुलाई में 25 साल की हो गईं हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। 2011 में महज 11 साल की रहीं मैथिली जीटीवी के कार्यक्रम सारेगामापा लिटिल चैंप्स से गीत-संगीत के मैदान में छाईं और तब से लगातार फिल्म, भजन व लोक गीतों को गा रही हैं। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मैथिली ठाकुर को