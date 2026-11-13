मैथिली ठाकुर के पिता ने सरकारी जमीन पर बनाया रास्ता, किरकिरी हुई तो रात को चलवाया बुलडोजर

इस घटना के बाद मैथिली ठाकुर की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। इस क्रम में उनके पिता रमेश ठाकुर के पुराने बयानों का बार-बार जिक्र किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'जंगलराज' के कारण वह बिहार से पलायन कर दिल्ली गए थे।

Maithili Thakur: बिहार के दरभंगा जिला की अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक मैथिली ठाकुर के पिता पर सरकारी और प्राइवेट जमीन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर ने हाल ही में तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा पंचायत में जमीन खरीदी है। उसके बाद वहां रहने के लिए घर बनवा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने जमीन हड़पने की शिकायत बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई शुरू हुई। गुरुवार को झंझारपुर के डीसीएलआर और सीओ मौके पर पहुंचे और विवादित जमीन की मापी करवाई।

इस घटना के बाद मैथिली ठाकुर की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। इस क्रम में उनके पिता रमेश ठाकुर के पुराने बयानों का बार-बार जिक्र किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'जंगलराज' के कारण वह बिहार से पलायन कर दिल्ली गए थे। अब उनपर ही जमीन कब्जा करने का आरोप लग रहा है।

इस पूरे प्रकरण में मैथिली ठाकुर की जमकर आलोचना हुई है। सोशल मीडिया पर लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इस किरकिरी के बाद रमेश ठाकुर के द्वारा देर रात सरकारी जमीन को खुद खाली करवा दी गई। सरकारी जमीन पर बनी सड़क (खरंजा और डिवाइडर) को बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया।

डिवाइडर और खरंज तोड़ने के आदेश आपको बता दें कि प्रारंभिक सीमांकन के बाद डीसीएलआर ने मुख्य द्वार के बाहर लगाए गए खरंजा और डिवाइडर को तत्काल तोड़ने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से प्रशासन के अगले आदेश तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। डीसीएलआर के निर्देश पर मजदूरों ने गेट के बाहर बने खरंजा और डिवाइडर को तोड़ने का काम शुरू कर दिया था। डीसीएलआर ने स्पष्ट किया कि जमीन संबंधी दस्तावेजों की जांच के आधार पर ही विवाद का विधिसम्मत निपटारा किया जाएगा।

मैथिली ने आरोपों को किया खारिज मैथिली ठाकुर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद और झूठा बताया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और झूठे हैं। उनके परिवार के पास जमीन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाने वाले लोगों से सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने के बजाय अंचल अधिकारी या किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कराने को कहा।

विपक्ष भी भड़का इस विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक भाई वीरेंद्र और पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव ने मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।