Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmaithili thakur bihar election 2025 join bjp statement party instructions nda development

मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल, कहा- चुनाव उद्देश्य नहीं; पार्टी का आदेश मानूंगी; वारिसनगर से चर्चा

लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। 

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 05:24 PM
share Share
Follow Us on
मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल, कहा- चुनाव उद्देश्य नहीं; पार्टी का आदेश मानूंगी; वारिसनगर से चर्चा

बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गईं हैं। पटना में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मैथिली को भाजपा की सदस्यता दिलाई। मैथिली ठाकुर के वारिसनगर से चुनाव लड़ने की चर्चा है।

इस कार्यक्रम से पहले न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान बिहार चुनाव को लेकर मैथिली ठाकुर ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव लड़ना लक्ष्य नहीं है और वह पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगी।

पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं करूंगी: मैथिली ठाकुर

मैथिली ने कहा, “आपने मुझसे फोटो के बारे में सवाल पूछा, तो मैंने कहा कि मैं जो भी आदेश होगा, उसके अनुसार काम करूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझसे कहा जाएगा। चुनाव लड़ना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं पार्टी के निर्देशानुसार काम करूंगी।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

कौन हैं मैथिली ठाकुर

25 वर्षीय मैथिली ठाकुर मधुबनी जिले की हैं और संगीत जगत में अपनी पहचान पहले ही बना चुकी हैं। 11 साल की उम्र में जीटीवी के कार्यक्रम ‘सारेगामापा लिटिल चैंप्स’ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं हैं। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Maithili Thakur
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।