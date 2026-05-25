CBSE कोर्स में मैथिली भाषा की होगी पढ़ाई, मोदी सरकार की पहल से CM सम्राट चौधरी गदगद

मैथिली भाषा की पढ़ाई अब सीबीएससी स्कूलों में होगी। इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।

बिहार के मिथिला वासियों की बोलचाल की भाषा मैथिली को सीबीएसई कोर्स में जगह मिल गई है। मैथिली देश की 22 मातृभाषाओं की श्रेणी में शामिल हो गई जिनकी पढ़ाई राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड के स्कूलों में होती है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दरभंगा सांसद गोपालजी ठाकुर को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। भाजपा सांसद गोपालजी ठाकुर इसके लिए सतत अभियान चला रहे थे। मैथिली भाषा पूर्व से ही संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल है।

सांसद के नाम लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आपके द्वारा मैथिली भाषा को कोर्स में शामिल करने को लेकर पत्र लिखा गया था। एनसीईआरटी से इस संबंध में आवश्यक जांच कराई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में वर्ग 5 तक तथा यथासंभव(विद्यार्थियों की इच्छा के अनुसार) वर्ग 8 तक मातृभाषा की पढ़ाई कराई जा सकती है। इसी के तहत मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एनसीईआरटी की ओर से मैथिली समेत 22 अनुसूचित भाषाओं में किताबों का अनुवाद कराया जा रहा है। गोपालजी ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है।

इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करके मैथिली भाषा को कोर्स में शामिल करने पर खुशी जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर धन्यवाद दिया है। अपने पोस्ट में सीएम ने लिखा है कि मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मातृभाषा मैथिली को शिक्षा व्यवस्था में सशक्त स्थान दिलाने की दिशा में लिया गया यह निर्णय ऐतिहासिक एवं अत्यंत स्वागतयोग्य है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता मिलना मिथिला की सांस्कृतिक अस्मिता और भाषाई गौरव के लिए गर्व का विषय है।

आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन को निरंतर नई मजबूती मिल रही है। यह निर्णय न केवल मैथिली भाषा को नई पहचान और सम्मान देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बनेगा।