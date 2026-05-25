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CBSE कोर्स में मैथिली भाषा की होगी पढ़ाई, मोदी सरकार की पहल से CM सम्राट चौधरी गदगद

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मैथिली भाषा की पढ़ाई अब सीबीएससी स्कूलों में होगी। इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का  आभार जताया है।

CBSE कोर्स में मैथिली भाषा की होगी पढ़ाई, मोदी सरकार की पहल से CM सम्राट चौधरी गदगद

बिहार के मिथिला वासियों की बोलचाल की भाषा मैथिली को सीबीएसई कोर्स में जगह मिल गई है। मैथिली देश की 22 मातृभाषाओं की श्रेणी में शामिल हो गई जिनकी पढ़ाई राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड के स्कूलों में होती है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दरभंगा सांसद गोपालजी ठाकुर को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। भाजपा सांसद गोपालजी ठाकुर इसके लिए सतत अभियान चला रहे थे। मैथिली भाषा पूर्व से ही संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल है।

सांसद के नाम लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आपके द्वारा मैथिली भाषा को कोर्स में शामिल करने को लेकर पत्र लिखा गया था। एनसीईआरटी से इस संबंध में आवश्यक जांच कराई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में वर्ग 5 तक तथा यथासंभव(विद्यार्थियों की इच्छा के अनुसार) वर्ग 8 तक मातृभाषा की पढ़ाई कराई जा सकती है। इसी के तहत मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एनसीईआरटी की ओर से मैथिली समेत 22 अनुसूचित भाषाओं में किताबों का अनुवाद कराया जा रहा है। गोपालजी ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है।

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इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करके मैथिली भाषा को कोर्स में शामिल करने पर खुशी जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर धन्यवाद दिया है। अपने पोस्ट में सीएम ने लिखा है कि मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मातृभाषा मैथिली को शिक्षा व्यवस्था में सशक्त स्थान दिलाने की दिशा में लिया गया यह निर्णय ऐतिहासिक एवं अत्यंत स्वागतयोग्य है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता मिलना मिथिला की सांस्कृतिक अस्मिता और भाषाई गौरव के लिए गर्व का विषय है।

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आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन को निरंतर नई मजबूती मिल रही है। यह निर्णय न केवल मैथिली भाषा को नई पहचान और सम्मान देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बनेगा।

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इस पर गोपालजी ठाकुर ने कहा कि लगातार किये जा रहे प्रयास को सफलता मिली। सीबीएसई के साथ सीटेट में भी मैथिली को स्थान मिलना मिथिला वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को सभी मिथिला वासी आभार प्रकट करते हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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