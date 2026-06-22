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पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमले का मुख्य आरोपी राजेश साह गिरफ्तार; वारदात के चंद घंटों के अंदर गोपालगंज पुलिस का बड़ा ऐक्शन

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Pankaj Tripathi Brother Attack Case: गोपालगंज पुलिस ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी राजेश साह को तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है।

पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमले का मुख्य आरोपी राजेश साह गिरफ्तार; वारदात के चंद घंटों के अंदर गोपालगंज पुलिस का बड़ा ऐक्शन

Pankaj Tripathi Brother Attack Case: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गोपालगंज पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे कांड के मुख्य आरोपी राजेश साह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, बरौली प्रखंड के माधोपुर थाना अंतर्गत बेलसंड गांव में हुई इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। एसपी विनय तिवारी के कड़े रुख के बाद हरकत में आई विशेष जांच टीम ने जाल बिछाकर मुख्य हमलावर राजेश साह को रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में यह पूरी तरह साफ हो गया है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश और जमीन विवाद को लेकर ही इस खूनी खेल को अंजाम दिया था।

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हिरासत में लेकर आरोपी राजेश साह से उगलवाए जा रहे राज

गोपालगंज पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, आरोपी राजेश साह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जानलेवा हमले की साजिश में उसके साथ मिरहट्टी या अन्य पड़ोसी गांवों के कौन-कौन से अपराधी और शामिल थे। बता दें कि कल देर रात जब विजेंद्र नाथ तिवारी खाना खाकर अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी राजेश साह ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ माधोपुर थाने में हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर और गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

हमले में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए छापेमारी तेज

इस हाई-प्रोफाइल मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का अगला मुख्य फोकस वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करना है। एसडीपीओ-2 राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम आरोपी राजेश साह की निशानदेही पर उसके संभावित ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इधर, घायल विजेंद्र नाथ तिवारी का इलाज पटना एम्स में डॉक्टरों की विशेष निगरानी में चल रहा है, जहाँ उनकी हालत अब खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है। एसपी विनय तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद अब इस केस की स्पीडी ट्रायल कराई जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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