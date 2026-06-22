पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमले का मुख्य आरोपी राजेश साह गिरफ्तार; वारदात के चंद घंटों के अंदर गोपालगंज पुलिस का बड़ा ऐक्शन
Pankaj Tripathi Brother Attack Case: गोपालगंज पुलिस ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी राजेश साह को तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है।
Pankaj Tripathi Brother Attack Case: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गोपालगंज पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे कांड के मुख्य आरोपी राजेश साह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, बरौली प्रखंड के माधोपुर थाना अंतर्गत बेलसंड गांव में हुई इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। एसपी विनय तिवारी के कड़े रुख के बाद हरकत में आई विशेष जांच टीम ने जाल बिछाकर मुख्य हमलावर राजेश साह को रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में यह पूरी तरह साफ हो गया है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश और जमीन विवाद को लेकर ही इस खूनी खेल को अंजाम दिया था।
हिरासत में लेकर आरोपी राजेश साह से उगलवाए जा रहे राज
गोपालगंज पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, आरोपी राजेश साह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जानलेवा हमले की साजिश में उसके साथ मिरहट्टी या अन्य पड़ोसी गांवों के कौन-कौन से अपराधी और शामिल थे। बता दें कि कल देर रात जब विजेंद्र नाथ तिवारी खाना खाकर अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी राजेश साह ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ माधोपुर थाने में हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर और गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
हमले में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए छापेमारी तेज
इस हाई-प्रोफाइल मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का अगला मुख्य फोकस वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करना है। एसडीपीओ-2 राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम आरोपी राजेश साह की निशानदेही पर उसके संभावित ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इधर, घायल विजेंद्र नाथ तिवारी का इलाज पटना एम्स में डॉक्टरों की विशेष निगरानी में चल रहा है, जहाँ उनकी हालत अब खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है। एसपी विनय तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद अब इस केस की स्पीडी ट्रायल कराई जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
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