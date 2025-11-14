Mahishi Result LIVE: महिषी चुनाव नतीजा; जदयू के गुंजेश्वर साह या राजद के कृष्णा गौतम कौन जीतेगा?

संक्षेप: Mahishi Assembly Seat Result LIVE 2025: सहरसा जिले की महिषी असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू के गुंजेश्वर साह लगातार दूसरी बार जीतते हैं या आरजेडी के गौतम कृष्णा और जन सुराज से शमीम अख्तर उन्हें हराते हैं।

Mahishi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा जिले की महिषी सीट पर 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान हुआ। इस बार यहां से जदयू से गुंजेश्वर साह, जनता दल से गौतम कृष्णा, जन सुराज से शमीम अख्तर और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से देवनारायण यादव चुनावी मैदान में हैं। इस बार यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछले चुनाव में जेडीयू ने बहुत ही कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। महिषी सीट की मतगणना सहरसा में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सहरसा जिले की महिषी विधानसभा सीट इस बार भी हॉट सीटों में गिनी जा रही है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यह सीट कोसी क्षेत्र में होने के कारण हर साल बाढ़ की समस्या झेलती है, जिससे विकास, सिंचाई और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं यहां के प्रमुख चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। महिषी विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो साल 1967 में यह सीट अस्तिव में आई। तब से अब तक यहां 14 चुनाव हो चुके हैं। चार बार कांग्रेस, दो-दो बार जनता और जदयू ने यहां जीत हासिल की है। अब्दुल गफूर ने लगातार चार बार (जनता दल और बाद में राजद के टिकट पर) 1995, 2000, 2010 और 2015 में जीत दर्ज की है। अगर 2020 इलेक्शन की बात करें तो जदयू के गुंजेश्वर साह ने राजद के गौतम कृष्णा को 1640 वोटों की अंतर से हराया था।