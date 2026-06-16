खाते में आएंगे 20-20 हजार रुपये, महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जुलाई में; लाखों जीविका दीदियों की बल्ले-बल्ले
बिहार में जीविका से जुड़ीं लाखों महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त की राशि अगले महीने यानी जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके तहत चयनित जीविका दीदियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बड़ा अपडेट आया है। इस योजना की दूसरी किस्त अगले महीने यानी जुलाई में मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी किस्त के जरिए राज्य सरकार जीविका से जुड़ीं महिलाओं के खाते में 20-20 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर करेगी। साथ ही, पहली किस्त से वंचित महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की है। बताया जा रहा है कि सम्राट सरकार जुलाई में इसके लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गयाजी में एक सभा को संबोधित करते हुए सोमवार को बिहार की 1.81 करोड़ जीविका दीदियों के बैंक खातों में रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त दी गई है। इसके बाद 20 लाख महिलाएं दूसरी किस्त के लिए चिह्नित कर ली गई हैं।
सीएम ने कहा, "सरकार की कोशिश है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आएंगे, उसी दिन पहली किस्त पाने वाली जिन महिलाओं ने अच्छा काम किया है उनको दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपये दे दिए जाएं। साथ ही जो महिलाएं पहली किस्त से वंचित हैं, उन्हें भी 10-10 हजार रुपये खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।"
पिछले साल शुरू हुई थी महिला रोजगार योजना
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे शुरू किया था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे थे। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उनके खाते में सीधे 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे।
राज्य सरकार ने उस समय कहा था कि जीविका योजना से जुड़ने वालीं महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। महिलाएं इस राशि का इस्तेमाल कर कोई भी रोजगार शुरू कर सकती हैं। 6 महीने बाद सरकार विश्लेषण करेगी और जिन महिलाओं ने रोजगार शुरू किया है, उन्हें दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और दी जाएगी। अब सरकार ने ऐसी 20 लाख महिलाओं को चिह्नित कर लिया है, जिन्होंने 10 हजार रुपये से रोजगार शुरू किया। उन्हें अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी किस्त के तहत 20 हजार रुपये और दिए जाएंगे।
(हिन्दुस्तान अखबार के इनपुट के साथ)
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।