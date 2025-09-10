बिहार के शहरों में महिला रोजगार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 10000 रुपये के लिए ऐसे करें आवेदन

बिहार के शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहरी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ऑफलाइन और अन्य सभी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना में 10 हजार रुपये मिलेंगे।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद शहरों में भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका समूह के जरिए या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में हर महिला लाभार्थी को 10000 रुपये दिए जाएंगे। यह किस्त इसी महीने (सितंबर 2025) में महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी। दूसरी ओर, गांवों में 7 सितंबर से महिला रोजगार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले नीतीश सरकार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यह योजना लाई है। इसके तहत हर घर की एक महिला सदस्य को 10 हजार रुपये की राशि दी जानी है। बाद में आकलन कर लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने ही इस योजना की घोषणा की और तुरंत इस पर काम भी शुरू हो गया। बीते रविवार को सीएम ने इस योजना का शुभारंभ किया था।

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए एक खास पोर्टल शुरू किया है। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हैं, वे इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जो महिलाएं शहरी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसकी पूरी प्रक्रिया यहां नीचे दी गई है।

शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया- ⦁ जीविका की वेबसाइट www.brlps.in पर लिंक दिया गया है। या फिर सीधे mmry.brlps.in पर जाएं।

⦁ वेबसाइट के होम पेज पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरने के लिए दिए गए विकल्प पर क्लिक करें।

⦁ इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। यहां नीचे की ओर "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (शहरी) का लाभ लेने हेतु यहां क्लिक करें" के विकल्प को चुनें।

⦁ "क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं?" में "नहीं" का विकल्प चुनें और चेक बॉक्स को टिक मार्क करें।

⦁ अपना नाम, आधार नंबर, पति या पिता का नाम और मोबाइल नबंर दर्ज करें, फिर ओटीपी भरकर सबमिट कर दें।

⦁ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें।

शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया बिहार के नगरीय क्षेत्रों में रहने वालीं महिलाएं, जो किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो उन्हें ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए संबंधित महिलाओं को अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALO/CRP) से संपर्क करना होगा। एएलओ या सीआरपी के जरिए स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी। वहां से समूह की सभी महिला सदस्यों का आवेदन ऑफलाइन भरकर आगे पहुंचा दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया- बिहार के ग्रामीण इलाकों में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना की पात्र हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए उन्हें अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करना होगा। जीविका समूहों द्वारा गांवों में इसके लिए विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समूह की सभी महिला सदस्यों का फॉर्म भरा जा रहा है। जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें योजना का लाभ उठाना है तो सबसे पहले स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा कराना होगा। इसके बाद वे भी इस योजना की पात्र होंगी

महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की शर्तें एवं ध्यान रखने योग्य बातें- ⦁ आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए

⦁ आवेदिका खुद या फिर उनके पति की आय इनकम टैक्स के दायरे में न आती हो

⦁ आवेदन करने वाली महिलाएं खुद या उनके पति सरकारी नौकरी में न हों (चाहे नियमित या संविदा में)

⦁ आवेदिका बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए

⦁ ऑनलाइन आवेदन करने वाली महिलाओं का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए