प्रयोग में अशोक महतो की बीवी भी हारती... BJP-JDU को समान वोट के संयोग पर RJD को जवाब

संक्षेप:

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी ने दो सीटों पर बीजेपी और जेडीयू को समान वोट मिलने को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। हालांकि इस बीच राजद को जवाब भी तुरंत मिल गया। जब वारिसलीगंज सीट से राजद की प्रत्याशी अनीता और सोनबरसा सीट से जदयू प्रत्याशी रत्नेश सदा को बराबर 98733 वोट मिले हैं, दोनों ही जीते हैं।

Sat, 22 Nov 2025 05:46 PM
बिहार चुनाव के नतीजों में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई है। इस बीच राजद लगातार कई सीटों के आंकड़े दिखा कर चुनाव आयोग को घेर रहा है। राजद के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में दो सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट को समान वोट मिलने का जिक्र किया गया है। और लिखा है कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए।

राजगीर सीट से जेडीयू प्रत्याशी कौशल किशोर को कुल 107811 वोट मिले हैं। उन्होने सीपीआई के विश्वनाथ चौधरी को 55428 वोटों से हराया है। कुढ़नी सीट पर भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता को भी कौशल किशोर के बराबर 107811 वोट मिले हैं। उन्होने आरजेडी के सुनील कुमार सुमन को 9718 वोटों से हराया है।

जिसके बाद अब आरजेडी को जवाब मिला है। News Hunter की पोस्ट में आरजेडी को जवाब देते हुए लिखा कि संयोग ही होगा। क्योंकि प्रयोग होता तो फिर इस प्रयोग में राजद उम्मीदवार अनिता जी वारसलीगंज से चुनाव नहीं जीत पाती। जितना मेहनत आंकड़ों में इस तरह के संयोग को ढूंढने में लगा रहे हैं, उसका आधा भी मेहनत आत्म-मंथन पर कर लीजिएगा तो अगले चुनाव में स्थिति बेहतर रहेगी आप लोगों की। इस पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट भी अटैच है। जिसमें वारिसलीगंज सीट से राजद की प्रत्याशी अनीता और सोनबरसा सीट से जदयू प्रत्याशी रत्नेश सदा को बराबर 98733 वोट मिले हैं।

जिस तरह भाजपा, और जेडीयू के प्रत्याशियों को 107811 मिले हैं। वारिसलीगंज से बाहुबली अशोर महतो की पत्नी अनीता को राजद ने टिकट दिया था। 2024 में लोकसभा का टिकट पाने के लिए अशोक महतो ने लालू यादव से मुलाकात की थी। अपराधी होने के कारण लालू ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया था। इसके बाद अशोक ने खरमास में शादी कर ली थी। अशोक महतो की पत्नी उनसे 16 साल छोटी हैं। अशोक पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी राजद ने अनीता देवी को टिकट दिया है।