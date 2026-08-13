1925 में महात्मा गांधी ने भागलपुर में मनाया था जन्मदिन, बापू के दौरे के 100 वर्ष पर अतीत की झलक

भागलपुर में गांधी विचार से जुड़े लोग अंग प्रदेश में महात्मा गांधी के आगमन के 100 वर्ष कार्यक्रम कर रहे हैं। गांधी जी ने लाजपत पार्क की जिस सीढ़ी पर खड़े होकर की जनता को संबोधित किया था वह सीढ़ी अब भी चिल्ड्रन पार्क के हिस्से में है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने जीवन में चार बार भागलपुर आए थे। उनके चार दौरों की यादें भागलपुर से जुड़ी है। यहां तक कि एक बार उनकी उपस्थिति में उनका जन्मदिन भी भागलपुर में ही मनाया गया था। इसी दौरे के आधार पर भागलपुर में गांधी विचार से जुड़े लोग अंग प्रदेश में महात्मा गांधी के आगमन के 100 वर्ष कार्यक्रम कर रहे हैं। गांधी जी ने लाजपत पार्क की जिस सीढ़ी पर खड़े होकर की जनता को संबोधित किया था वह सीढ़ी अब भी चिल्ड्रन पार्क के हिस्से में है।

पहला दौरा 1917 में, छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की टीएनबी कॉलेज में इतिहास के सहायक प्राध्यापक डॉ. रविशंकर चौधरी कहते हैं कि पहली बार महात्मा गांधी 15 अक्तूबर, 1917 को भागलपुर में आयोजित बिहार छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता करने आए थे। उस सम्मेलन में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और बाबू दीपनारायण सिंह भी उपस्थित थे। उस सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अपनी मातृभाषा के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया था।

दूसरा दौरा 1920 में, थर्ड क्लास बोगी में पहुंचे दूसरी बार गांधीजी 11 दिसंबर, 1920 को भागलपुर आए थे। उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता शौकत अली भी आए। संध्या में जैसे ही उनकी ट्रेन भागलपुर पहुंची, हजारों लोगों ने बाबू दीप नारायण सिंह की अगुआई में उनका स्वागत किया था। वह थर्ड क्लास डिब्बे में अन्य यात्रियों के साथ यात्रा कर आए थे। दूसरे दिन उनकी सभा टील्हा कोठी पर हुई। गांधीजी ने यहां ब्रिटिश शासन की तुलना शैतान से की।

तीसरा दौरा 1925 में, यहीं उनका जन्मदिन भी मना तीसरी बार गांधीजी जब भागलपुर आए तो 1 और 2 अक्तूबर 1925 को यहां रुके भी। कमलेश्वरी सहाय के आग्रह पर शिव भवन में ठहरे थे। डॉ. चौधरी बताते हैं कि यहां उनका 56वां जन्मदिन सादगी से मनाया गया था। शिव भवन के प्रांगण में उन्होंने उपस्थित महिलाओं से पर्दा प्रथा का त्याग, चरखा चलाने और खादी वस्त्र पहनने, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार और बालिकाओं को शिक्षित बनाने पर जोर दिया था। उसी दिन उन्होंने बिहार प्रांतीय अग्रवाल सभा को भी संबोधित किया। इसमें सेठ जमना लाल बजाज भी थे। व्यापारियों से अपील की गई कि वे विदेशी वस्त्रों का व्यापार न करें।