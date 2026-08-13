1925 में महात्मा गांधी ने भागलपुर में मनाया था जन्मदिन, बापू के दौरे के 100 वर्ष पर अतीत की झलक
भागलपुर में गांधी विचार से जुड़े लोग अंग प्रदेश में महात्मा गांधी के आगमन के 100 वर्ष कार्यक्रम कर रहे हैं। गांधी जी ने लाजपत पार्क की जिस सीढ़ी पर खड़े होकर की जनता को संबोधित किया था वह सीढ़ी अब भी चिल्ड्रन पार्क के हिस्से में है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने जीवन में चार बार भागलपुर आए थे। उनके चार दौरों की यादें भागलपुर से जुड़ी है। यहां तक कि एक बार उनकी उपस्थिति में उनका जन्मदिन भी भागलपुर में ही मनाया गया था। इसी दौरे के आधार पर भागलपुर में गांधी विचार से जुड़े लोग अंग प्रदेश में महात्मा गांधी के आगमन के 100 वर्ष कार्यक्रम कर रहे हैं। गांधी जी ने लाजपत पार्क की जिस सीढ़ी पर खड़े होकर की जनता को संबोधित किया था वह सीढ़ी अब भी चिल्ड्रन पार्क के हिस्से में है।
पहला दौरा 1917 में, छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की
टीएनबी कॉलेज में इतिहास के सहायक प्राध्यापक डॉ. रविशंकर चौधरी कहते हैं कि पहली बार महात्मा गांधी 15 अक्तूबर, 1917 को भागलपुर में आयोजित बिहार छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता करने आए थे। उस सम्मेलन में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और बाबू दीपनारायण सिंह भी उपस्थित थे। उस सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अपनी मातृभाषा के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया था।
दूसरा दौरा 1920 में, थर्ड क्लास बोगी में पहुंचे
दूसरी बार गांधीजी 11 दिसंबर, 1920 को भागलपुर आए थे। उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता शौकत अली भी आए। संध्या में जैसे ही उनकी ट्रेन भागलपुर पहुंची, हजारों लोगों ने बाबू दीप नारायण सिंह की अगुआई में उनका स्वागत किया था। वह थर्ड क्लास डिब्बे में अन्य यात्रियों के साथ यात्रा कर आए थे। दूसरे दिन उनकी सभा टील्हा कोठी पर हुई। गांधीजी ने यहां ब्रिटिश शासन की तुलना शैतान से की।
तीसरा दौरा 1925 में, यहीं उनका जन्मदिन भी मना
तीसरी बार गांधीजी जब भागलपुर आए तो 1 और 2 अक्तूबर 1925 को यहां रुके भी। कमलेश्वरी सहाय के आग्रह पर शिव भवन में ठहरे थे। डॉ. चौधरी बताते हैं कि यहां उनका 56वां जन्मदिन सादगी से मनाया गया था। शिव भवन के प्रांगण में उन्होंने उपस्थित महिलाओं से पर्दा प्रथा का त्याग, चरखा चलाने और खादी वस्त्र पहनने, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार और बालिकाओं को शिक्षित बनाने पर जोर दिया था। उसी दिन उन्होंने बिहार प्रांतीय अग्रवाल सभा को भी संबोधित किया। इसमें सेठ जमना लाल बजाज भी थे। व्यापारियों से अपील की गई कि वे विदेशी वस्त्रों का व्यापार न करें।
चौथा दौरा 1935 में जब पड़ा अकाल
चौथी बार गांधी जी 2 अप्रैल, 1935 को आए और दीप नारायण सिंह के निवास पर ठहराए गए थे। शिव शंकर सिंह पारिजात बताते हैं कि बिहार में आए भूकंप में चलाये जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की थी और लाजपत पार्क में एक जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने भूकंप पीड़ितों के लिए अधिकाधिक दान देने की अपील की। इसके बाद वे सड़क मार्ग से बांका गए। उनकी इस यात्रा में राजेन्द्र प्रसाद भी थे। उन्हे मुंगेर जाने के क्रम में घोरघट में लाठी भेंट की गई थी। यह बापू की भागलपुर की अंतिम यात्रा थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें