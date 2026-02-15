पटना में महाशिवरात्रि की धूम, नीतीश ने की भोले बाबा की आरती; देखें PHOTOS

पटना में महाशिवरात्रि के मौके पर जगह-जगह शोभायात्रा निकाली गई। रविवार को शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रही। नीतीश कुमार ने खाजपुरा में भगवान शिव की आरती कर आयोजन का उद्घाटन किया।

बिहार की राजधानी पटना में रविवार को महाशिवरात्रि की धूम रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खाजपुरा, नेहरू मार्ग स्थित शिव मंदिर के निकट महाशिवरात्रि शोभायात्रा के अभिनंदन महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती एवं उनकी सवारी भगवान नंदी की आरती कर पूरे बिहार में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।

महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आयोजकों ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिह्न भेंटकर उनका अभिनंदन किया। शोभायात्रा में निकली भगवान भोलेनाथ की टोली का भव्य आरती और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद समेत कई विधायक और नेता मौजूद रहे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन ने भी पटना में महाशिवरात्रि आयोजन में शिरकत की। वे खाजपुरा स्थित शिव मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की। शाम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी खाजपुरा पहुंचे और महोत्सव में शामिल हुए।

वहीं, पटना समेत बिहार के कई शहरों में रविवार को महाशिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ की बारात और झांकी निकाली गई। इस मौके पर लोगों ने तरह-तरह के वेशभूषा धारण की।