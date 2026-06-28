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महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक में बिहार के दो और हरियाणा का एक सॉल्वर गिरफ्तार, डेढ़ करोड़ में हुई थी डील

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, ठाणे, पुणे
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Maharashtra TET Paper Leak : महाराष्ट्र टीईटी-2026 परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। पुलिस ने भिवंडी से बिहार और हरियाणा के तीन आरोपियों को चार असली प्रश्नपत्रों के साथ गिरफ्तार किया है।

महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक में बिहार के दो और हरियाणा का एक सॉल्वर गिरफ्तार, डेढ़ करोड़ में हुई थी डील

Maharashtra TET Paper Leak : महाराष्ट्र में रविवार को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)-2026 को पेपर लीक होने के सबूत मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को रंगे हाथों दबोचा, जिनके पास से इस महत्वपूर्ण परीक्षा के चार असली प्रश्नपत्र बरामद किए गए हैं। पेपर लीक की पुष्टि होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में परीक्षा को टालने का फैसला लिया गया।

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डेढ़ करोड़ रुपये में बेचने की थी पूरी तैयारी

इस पेपर लीक कांड के पीछे एक बड़े अंतर-राज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो देश के अलग-अलग राज्यों में अपना जाल फैलाए हुए था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिहार के आकाश कुमार और राजीव शाह तथा हरियाणा के धीरज कुमार के रूप में की गई है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में यह बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि ये तीनों शातिर अपराधी देश की राजधानी दिल्ली से इन प्रश्नपत्रों को लीक करवाकर सीधे महाराष्ट्र लेकर आए थे। इस पूरे सिंडिकेट ने परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूलकर इन प्रश्नपत्रों को बाजार में करीब डेढ़ करोड़ रुपये में बेचने की पूरी डील फाइनल कर ली थी। पुलिस के अनुसार, इस पूरे रैकेट का मुख्य सरगना भी बिहार का ही रहने वाला बताया जा रहा है।

सीएम देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर SIT का गठन

मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है, जो लीक के मुख्य स्रोत का पता लगाने के लिए दूसरे राज्यों में अपनी टीमें भेज चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से प्रश्नपत्रों के अलावा कई मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भारी मात्रा में अवैध नकदी बरामद की गई है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब बरामद हुए इन चारों सेटों की जांच की, तो उन्हें पूरी तरह असली पाया। इसके बाद पुलिस ने तीनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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