महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक: मुख्य सरगना विजेंद्र कुमार की पत्नी पटना से अरेस्ट, पुलिस की भनक मिलते ही भागा पति

महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ पुलिस का ऐक्शन जारी है। इस परीक्षा के मुख्य सरगना की पत्नी को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। उस वक्त वो एक शादी समारोह में मौजूद थी।

महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक: देश की विभिन्न अहम परीक्षाओं में धांधली करने या प्रश्न पत्र लीक करने वालों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्न पत्र लीक मामले में ठाणे पुलिस ने सोमवार की देर शाम पटना के कुम्हरार से मुख्य सरगना विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे पुलिस ने सुमन की गिरफ्तारी उस समय की जब वह एक शादी समारोह में थी। बताया जा रहा है कि विजेंद्र कुमार गुप्ता भी शादी समारोह में आने वाला था, लेकिन उसे पहले ही पुलिस के आने की भनक मिल गई थी, इसीलिए समारोह में शामिल नहीं हुआ और भाग गया।

टीईटी का पेपर लीक होने की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को सूचना मिली थी कि मास्टरमाइंड विजेंद्र कुमार गुप्ता समस्तीपुर में छुपा हुआ है। टीम ने पहले वहां छापेमारी की, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसके बाद उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने पटना पहुंची। कुम्हरार स्थित एक मैरेज हॉल से जैसे ही बाहर निकली कि ठाणे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को महिला को ठाणे के भिवंडी कोर्ट में भी पेश किया गया। कोर्ट ने उसे छह जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आरोप है कि पेपर लीक की घटना में उसकी भी संलिप्तता है। उसके मोबाइल की सीडीआर की जांच की गई है। जब पेपरलीक की घटना हुई थी उस समय वह अपने पति के लगातार संपर्क में थी। इससे स्पष्ट है कि यह घटना उसके संज्ञान में है तथा उसकी भी संलिप्तता है। इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। अगमकुआं थानाध्यक्ष ने बताया कि ठाणे पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर ले गई।

पेपर लीक में अब तक 4 अरेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2026 प्रश्नपत्र लीक मामले अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार को होने वाली परीक्षा से एक दिन पहले शनिवार को टीईटी का प्रश्नपत्र लीक होने का पता चला था, जिसके बाद प्राधिकारियों को परीक्षा स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने भिवंडी से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।