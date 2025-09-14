पटना कपल मर्डर में महाकाल गैंग; लड़की का चाचा निकला मास्टरमाइंड, सामने आई ये वजह

राजधानी पटना में कपल हत्याकांड में पुलिस बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक युवक-युवती की हत्या का मास्टरमाइंड लड़की का चाचा है। जिसने महाकाल गैंग की मदद से हत्या करवाई। डबल मर्डर की वजह आरोपी का नाबालिग लड़की को घर से उठाकर जबरन शादी करने से परिजन गुस्से में थे।

राजधानी पटना के धनरूआ में तीन पहले रेलवे ट्रैक पर मिले कपल (युवक-युवती) के शव बरामदगी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हैरानी वाली बात ये कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड लड़की का चाचा है। जिसने महाकाल गैंग के गुर्गों से दोनों की हत्या करवाई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चाचा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 12 लोगों को आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की को घर से उठाकर शादी कर ली थी। जिससे परिजन नाराज थे, वह रामकृष्ण नगर में किराए के मकान में रहता था। मृतक युवक आपराधिक छवि का था।

मृतक सुबोध पर धनरुआ और नालंदा के करायपशुराय थाने में आधा दर्जन से अधिक लूट, आर्म्स एक्ट और चोरी के मामले दर्ज थे। वो लूट के मामले में जेल जा चुका था। धनरुआ से फायरिंग और करायपशुराय से लूट मामले में फरार था। आपको बता दें पटना-गया रेलखंड के पोठही और नीमा के बीच चंदन नगर के पास शुक्रवार युवक और किशोरी का क्षत-विक्षत शव रेलवे ट्रैक से मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस बीच सोशल मीडिया पर नाबालिग और सुबोध की शादी की तस्वीर वायरल हो गई, जिसे देख परिजन आग बबूला हो गए। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है।