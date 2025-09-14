Mahakal gang involved in Patna couple murder girl uncle turns out to be the mastermind this reason came to light पटना कपल मर्डर में महाकाल गैंग; लड़की का चाचा निकला मास्टरमाइंड, सामने आई ये वजह, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMahakal gang involved in Patna couple murder girl uncle turns out to be the mastermind this reason came to light

पटना कपल मर्डर में महाकाल गैंग; लड़की का चाचा निकला मास्टरमाइंड, सामने आई ये वजह

राजधानी पटना में कपल हत्याकांड में पुलिस बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक युवक-युवती की हत्या का मास्टरमाइंड लड़की का चाचा है। जिसने महाकाल गैंग की मदद से हत्या करवाई। डबल मर्डर की वजह आरोपी का नाबालिग लड़की को घर से उठाकर जबरन शादी करने से परिजन गुस्से में थे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 14 Sep 2025 06:22 PM
share Share
Follow Us on
पटना कपल मर्डर में महाकाल गैंग; लड़की का चाचा निकला मास्टरमाइंड, सामने आई ये वजह

राजधानी पटना के धनरूआ में तीन पहले रेलवे ट्रैक पर मिले कपल (युवक-युवती) के शव बरामदगी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हैरानी वाली बात ये कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड लड़की का चाचा है। जिसने महाकाल गैंग के गुर्गों से दोनों की हत्या करवाई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चाचा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 12 लोगों को आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की को घर से उठाकर शादी कर ली थी। जिससे परिजन नाराज थे, वह रामकृष्ण नगर में किराए के मकान में रहता था। मृतक युवक आपराधिक छवि का था।

मृतक सुबोध पर धनरुआ और नालंदा के करायपशुराय थाने में आधा दर्जन से अधिक लूट, आर्म्स एक्ट और चोरी के मामले दर्ज थे। वो लूट के मामले में जेल जा चुका था। धनरुआ से फायरिंग और करायपशुराय से लूट मामले में फरार था। आपको बता दें पटना-गया रेलखंड के पोठही और नीमा के बीच चंदन नगर के पास शुक्रवार युवक और किशोरी का क्षत-विक्षत शव रेलवे ट्रैक से मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस बीच सोशल मीडिया पर नाबालिग और सुबोध की शादी की तस्वीर वायरल हो गई, जिसे देख परिजन आग बबूला हो गए। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:पटना में कपल को मारने 11 लोग कार-बाइक से आए थे, हत्या के बाद CCTV फुटेज से ख
ये भी पढ़ें:घर में सो रहे कपल को घसीट ले गया, हथौड़ी से पति को मार डाला; बिहार में कांड
ये भी पढ़ें:पटना में भाई-बहन मर्डर का सनसनीखेज खुलासा, लव अफेयर में रूह कंपा देने वाला कांड
ये भी पढ़ें:एम्स पटना के छात्र की मौत में लव अफेयर का एंगल, एनेस्थीसिया का ओवरडोज की आशंका

धनरुआ पुलिस को गुरुवार रात सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर लड़का और लड़की के शव पड़े हैं। पुलिस ने रात में ही खोजबीन शुरू कर दी। शुक्रवार की सुबह दोनों के शव चंदन नगर से बरामद किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। छानबीन में पता चला है कि किशोरी को अगवा करने के बाद उससे शादी कर सुबोध पटना के रामकृष्णानगर में रह रहा था। इसकी जानकारी उसके दो दोस्तों को थी। आरोप है कि किशोरी के परिजन सुबोध के दोस्तों को पकड़कर पूछताछ की थी और इसके बाद रामकृष्णानगर पहुंचे। इसके बाद सुबह दोनों के शव मिले।