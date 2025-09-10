Mahagathbandhan will distribute seats before NDA in Bihar Elections claims Mukesh Sahni बिहार में एनडीए से पहले सीटें बांटेगा महागठबंधन, मुकेश सहनी बोले- अंतिम चरण में बातचीत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMahagathbandhan will distribute seats before NDA in Bihar Elections claims Mukesh Sahni

बिहार में एनडीए से पहले सीटें बांटेगा महागठबंधन, मुकेश सहनी बोले- अंतिम चरण में बातचीत

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया कि एनडीए से पहले महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा कर देगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में सीटों पर बातचीत अंतिम दौर में है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 10 Sep 2025 08:39 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में एनडीए से पहले सीटें बांटेगा महागठबंधन, मुकेश सहनी बोले- अंतिम चरण में बातचीत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सत्ताधारी एनडीए से पहले विपक्षी दलों का महागठबंधन (इंडिया अलायंस) सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर देगा। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने यह दावा किया है। सहनी ने बुधवार को कहा कि महागठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों पर बातचीत अंतिम चरण में है। जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा।

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग एनडीए से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर देंगे। सीटें बंटने के बाद महागठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। बिहार में यात्रा की जाएगी। सहनी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की माई-बहिन योजना के वादे से सरकार घबरा गई है। एनडीए में डर का माहौल है।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस का लालू को संदेश- सबको ‘अच्छी सीट’ मिले; 2020 में 70 लड़ी थी, 51 हार गई

कांग्रेस बोली- अच्छी और खराब सीटों का संतुलन होना चाहिए

महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जारी चर्चा के बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने बुधवार को कहा कि सीट बंटवारे में जीत की संभावना के लिहाज से ‘अच्छी’ और ‘खराब’ सीटों का संतुलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में नए दल शामिल होंगे तो सभी दलों को अपने हिस्से (से योगदान देना होगा, तभी नए लोगों को जगह मिलेगी। हर राज्य में अच्छी सीटें और खराब सीटें होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सारी अच्छी सीट मिलें और किसी पार्टी को को सभी खराब मिल जाएं। इसका संतुलन होना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:चुनाव आते-आते टूट जाएगा NDA; पारस का दावा, MGB में सीट बंटवारे की तारीख भी बताई

गिरिराज का दावा- महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतर्कलह

दूसरी ओर, एनडीए का दावा है कि सीटों को लेकर महागठबंधन में खींचतान जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस 70 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। वीआईपी भी 60 सीटें मांग रही हैं। इसी तरह माले ने 40, जामुमो और रालोजपा जैसी पार्टियों ने भी 10-10 सीटें मांगी हैं। ऐसे हालात में आरजेडी के हिस्से में मुश्किल से 53 सीटें आएंगी। गिरिराज ने कहा कि सीट बंटवारे पर महागठबंधन की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)