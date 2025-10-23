Hindustan Hindi News
महागठबंधन टिकट बेचवा गिरोह, मोदी हवा कर देंगे; तेजस्वी के CM फेस बनते गिरिराज सिंह बरसे

महागठबंधन टिकट बेचवा गिरोह, मोदी हवा कर देंगे; तेजस्वी के CM फेस बनते गिरिराज सिंह बरसे

संक्षेप: Bihar Chunav: गिरिराज सिंह ने कहा है कि महागठबंधन टिकट बेचवा और वोटकटवा दलों का गिरोह है।

Thu, 23 Oct 2025 02:07 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election: विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी अपना धुआंधार मिशन बिहार शुक्रवार को कर्पूरी की धरती समस्तीपुर से शुरू करने जा रहे हैं। इधर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को आगामी चुनाव के लिए सीएम फेस घोषित कर दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री, बेगूसराय सांसद और कट्टर हिंदुवादी नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर हमला किया है। कहा है कि यह वोट कटवा और टिकट बेचवा पार्टियों का गिरोह है। मोदी जी के प्रचार अभियान के आगे सब हवा हो जाएंगे।

गिरिराज सिंह ने कहा कि समस्तीपुर और बेगूसराय में मोदी जी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। इन रैलियों में एनडीए की ऐतिहासिक जीत और महागठबंधन की करारी हार की नींव रखेंगे। एनडीए इस बार बहुमत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। मोदी जी के सामने कोई विपक्षी नहीं टिकेगा।

इधर महागठबंधन में गुरुवार को राजद नेता तेजस्वी यादव को औपरारिक तौर पर सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संयुक्त प्रेस वार्ता में इसका ऐलान किया। इसके साथ ही वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया। एनडीए के दल इसे छोटी पार्टियों के आगे कांग्रेस का सरेंडर बता रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एक बार तेजस्वी को सीएम चेहरा बताया तो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों बदल दिया। नए प्रभारी अल्लावरू ने कभी भी तेजस्वी सीएम फेस पर मुहर नहीं लगाई। शायद इसी वजह से यह बताने के लिए राजस्थान के गहलोत को बिहार आना पड़ा।

