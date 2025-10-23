महागठबंधन टिकट बेचवा गिरोह, मोदी हवा कर देंगे; तेजस्वी के CM फेस बनते गिरिराज सिंह बरसे

संक्षेप: Bihar Chunav: गिरिराज सिंह ने कहा है कि महागठबंधन टिकट बेचवा और वोटकटवा दलों का गिरोह है।

Bihar Election: विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी अपना धुआंधार मिशन बिहार शुक्रवार को कर्पूरी की धरती समस्तीपुर से शुरू करने जा रहे हैं। इधर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को आगामी चुनाव के लिए सीएम फेस घोषित कर दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री, बेगूसराय सांसद और कट्टर हिंदुवादी नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर हमला किया है। कहा है कि यह वोट कटवा और टिकट बेचवा पार्टियों का गिरोह है। मोदी जी के प्रचार अभियान के आगे सब हवा हो जाएंगे।

गिरिराज सिंह ने कहा कि समस्तीपुर और बेगूसराय में मोदी जी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। इन रैलियों में एनडीए की ऐतिहासिक जीत और महागठबंधन की करारी हार की नींव रखेंगे। एनडीए इस बार बहुमत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। मोदी जी के सामने कोई विपक्षी नहीं टिकेगा।