Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmahagathbandhan Tejashwi pran patra is not just RJD alone said congress leader bhupesh baghel
महागठबंधन का 'तेजस्वी प्रण' अकेले राजद का नहीं, कांग्रेस सरकार की खूबियां गिना क्या बोले भूपेश बघेल

महागठबंधन का 'तेजस्वी प्रण' अकेले राजद का नहीं, कांग्रेस सरकार की खूबियां गिना क्या बोले भूपेश बघेल

संक्षेप: अब कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बेघल ने कहा है कि महागठबंधन का 'तेजस्वी प्रण' सिर्फ राजद का नहीं है। इसी के साथ भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार की खूबियां भी गिनाई हैं।

Wed, 29 Oct 2025 11:38 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले मंगलवार को महागठबंधन ने अपना चुनावी मेनिफिस्टो जारी किया है। महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं ने यह मेनिफेस्टो पटना में जारी किया। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र का नाम 'तेजस्वी प्रण' रखा गया है। अब कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बेघल ने कहा है कि महागठबंधन का 'तेजस्वी प्रण' सिर्फ राजद का नहीं है। इसी के साथ भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार की खूबियां भी गिनाई हैं।

पटना में मौजूद भूपेश बघेल ने कहा, ‘महागठबंन का जो तेजस्वी प्रण आया है...यह RJD का अकेले का नहीं है बल्कि यह पूरे महागठबंन का घोषणापत्र है। हमने जितनी भी घोषणाएं की, उन सबको हमने पूरा किया है। जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं या पहले भी थीं, वहां हमने (वादें) पूरा किया है...भाजपा बोलने के बाद भी पूरा नहीं करती।’

ये भी पढ़ें:तेजस्वी को जननायक बताने पर RJD में घमासान, अब्दुल सिद्दीकी बोले- अभी टाइम लगेगा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इधर इस चुनावी घोषणा पत्र पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हमने कल जो घोषणाएं की हैं, उसको हम मिलकर पूरा करेंगे। हमने बड़ी घोषणाएं की हैं...हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे...उनका (NDA गठबंधन का) अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया है।"

वो हमारी नकल कर रहे- मुकेश सहनी

VIP के संस्थापक और महागठबंधन की तरफ से बिहार के उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा, "... हमने कहा था कि हम वृद्धा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करेंगे लेकिन आपने(मुख्यमंत्री नीतीश कुमार) इसे बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया। हमने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे लेकिन आपने 125 यूनिट मुफ्त प्रदान की...आपके पास अपना कोई विजन नहीं है, आप हमारे विजन की नकल कर रहे हैं... हम सरकार बनाकर अपना संकल्प पूरा करेंगे...महागठबंधन की सरकार बनेगी...

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Congress Congress News Bihar Congress अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।