महागठबंधन का 'तेजस्वी प्रण' अकेले राजद का नहीं, कांग्रेस सरकार की खूबियां गिना क्या बोले भूपेश बघेल
संक्षेप: अब कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बेघल ने कहा है कि महागठबंधन का 'तेजस्वी प्रण' सिर्फ राजद का नहीं है। इसी के साथ भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार की खूबियां भी गिनाई हैं।
बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले मंगलवार को महागठबंधन ने अपना चुनावी मेनिफिस्टो जारी किया है। महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं ने यह मेनिफेस्टो पटना में जारी किया। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र का नाम 'तेजस्वी प्रण' रखा गया है। अब कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बेघल ने कहा है कि महागठबंधन का 'तेजस्वी प्रण' सिर्फ राजद का नहीं है। इसी के साथ भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार की खूबियां भी गिनाई हैं।
पटना में मौजूद भूपेश बघेल ने कहा, ‘महागठबंन का जो तेजस्वी प्रण आया है...यह RJD का अकेले का नहीं है बल्कि यह पूरे महागठबंन का घोषणापत्र है। हमने जितनी भी घोषणाएं की, उन सबको हमने पूरा किया है। जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं या पहले भी थीं, वहां हमने (वादें) पूरा किया है...भाजपा बोलने के बाद भी पूरा नहीं करती।’
इधर इस चुनावी घोषणा पत्र पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हमने कल जो घोषणाएं की हैं, उसको हम मिलकर पूरा करेंगे। हमने बड़ी घोषणाएं की हैं...हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे...उनका (NDA गठबंधन का) अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया है।"
वो हमारी नकल कर रहे- मुकेश सहनी
VIP के संस्थापक और महागठबंधन की तरफ से बिहार के उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा, "... हमने कहा था कि हम वृद्धा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करेंगे लेकिन आपने(मुख्यमंत्री नीतीश कुमार) इसे बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया। हमने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे लेकिन आपने 125 यूनिट मुफ्त प्रदान की...आपके पास अपना कोई विजन नहीं है, आप हमारे विजन की नकल कर रहे हैं... हम सरकार बनाकर अपना संकल्प पूरा करेंगे...महागठबंधन की सरकार बनेगी...