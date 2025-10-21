Hindustan Hindi News
लालगंज सीट पर सुलझी MGB की पेच, कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस लिया; RJD से लड़ेंगी शिवानी शुक्ला

संक्षेप: कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर आदित्य राजा को मैदान में उतार दिया था। लेकिन अब इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापस लेने के बाद अब इस सीट पर महागठबंधन की सिर्फ एक उम्मीदवार रह गई हैं।

Tue, 21 Oct 2025 09:51 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, वैशाली
वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट पर उलझे पेच को महागठबंधन ने सुलझा लिया है। इस सीट पर महागठबंधन के ही दो घटक दलों के नेता आमने-सामने थे लेकिन अब महागठबंधन ने इस दुविधा का हल निकाल लिया है। दरअसल इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया था। इसी सीट पर कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था।

कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर आदित्य कुमार राजा को मैदान में उतार दिया था। लेकिन अब इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापस लेने के बाद अब इस सीट पर महागठबंधन की सिर्फ एक उम्मीदवार रह गई हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस सीट से संजय सिंह को मैदान में उतारा है।

बाहुबली कहे जाने वाले मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज सीट से अब महागठबंधन की उम्मीदवार हैं। अपना नाम वापस लेने को लेकर आदित्य राजा ने कहा कि उन्होंने किसी दबाव या व्यक्तिगत स्वार्थ में अपना नाम वापस नहीं लिया है बल्कि लोकतंत्र में गठबंधन धर्म निभाने के लिए लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी वर्षा सिंह ने आदित्य राजा के नाम वापस लेने की पुष्टि कर दी है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य कुमार ने अपना नाम वापस ले लिया है। महुआ विधानसभा में दो भी प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लिया गया है। आपको बता दें कि शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला ने साल 2000 में हाजीपुर जेल से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ जीत हासिल की थी।

इसके बाद वो जेडीयू के टिकट पर भी जीते थे। शिवानी शुक्ला की मां भी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। शिवानी शुक्ला फिलहाल लालगंज में सक्रिय नजर आ रही हैं और लोगों से लगातार संपर्क कर रही हैं।

