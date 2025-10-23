Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMahagathbandhan set but still RJD Congress VIP Left friendly fight on 11 seats
महागठबंधन सेट, फिर भी 11 सीटों पर होगी फ्रेंडली फाइट; नहीं वापस हुए नामांकन

महागठबंधन सेट, फिर भी 11 सीटों पर होगी फ्रेंडली फाइट; नहीं वापस हुए नामांकन

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच फ्रेंडली फाइट होना तय है। गठबंधन में सीएम फेस पर सहमति तो बन गई लेकिन सीटों पर बात नामांकन वापसी के आखिरी दिन तक भी नहीं बन पाई।

Thu, 23 Oct 2025 09:34 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे पर जिच खत्म होने के बावजूद घटक दलों के बीच सीटों का विवाद नहीं सुलझ सका। दूसरे चरण के नामांकन वापसी का आखिरी मौका भी गुरुवार को चला गया। अब 11 विधानसभा सीटों पर राजद, कांग्रेस समेत अन्य दलों के कैंडिडेट के बीच फ्रेंडली फाइट (दोस्ताना संघर्ष) होना तय है। इनमें से 5 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने-सामने होंगे।

महागठबंधन की साझा प्रेस वार्ता के दौरान इस संबंध में गुरुवार को पूछे गए सवाल पर सीपीआई माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ सीटों पर आपस में रणनीतिक मुकाबला होगा। एक-दो प्रतिशत इधर-उधर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, एक-दो प्रत्याशी का पीछे हटना चाहिए। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।

ये भी पढ़ें:RJD के सामने आखिर कांग्रेस ने डाले हथियार, तेजस्वी यादव को CM फेस बनाने के मायने
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

आगामी बिहार चुनाव में राजद और कांग्रेस में 5, कांग्रेस और सीपीआई में 4, राजद और वीआईपी में एक, कांग्रेस और आईआईपी में एक सीट पर आपसी मुकाबला होगा। यानी सबसे ज्यादा कांग्रेस को 9 सीटों पर सहयोगी दलों से ही मुकाबला करना होगा। दूसरे चरण के नाम वापसी की तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई। इसी के साथ महागठबंधन प्रत्याशियों की तस्वीर भी साफ हो गई है।

हालांकि, गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी ने वारिसलीगंज और वीआईपी प्रत्याशी ने बाबूबरही से नाम वापस ले लिया। जिससे दो सीटों पर फ्रेंडली फाइट टल गई।

ये भी पढ़ें:बाबूबरही में बिंदु गुलाब यादव पीछे हटीं, मुकेश सहनी ने नामांकन वापस करवाया

इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट:

  • कहलगांव : राजद के रजनीश भारती और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आमने-सामने
  • वैशाली : कांग्रेस के संजीव सिंह और राजद के अजय कुशवाहा के बीच दोस्ताना संघर्ष
  • नरकटियागंज : राजद के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडेय में मुकाबला
  • सिकंदरा : राजद के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी आमने-सामने हैं
  • सुल्तानगंज : राजद के चंदन सिन्हा और कांग्रेस के ललन कुमार के बीच मुकाबला है
  • बछवाड़ा : सीपीआई के अवधेश कुमार राय और कांग्रेस के गरीब दास के बीच मुकाबला है
  • राजापाकर (सु.) : कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास और सीपीआई के मोहित पासवान में संघर्ष
  • बिहारशरीफ : कांग्रेस के ओमैर खान और सीपीआई के शिवप्रकाश यादव आमने-सामने हैं
  • करगहर : कांग्रेस के संतोष मिश्रा और सीपीआई के महेंद्र गुप्ता आमने-सामने हैं
  • चैनपुर : राजद के ब्रजकिशोर बिंद और वीआईपी के बालगोविंद बिंद के बीच मुकाबला है
  • बेलदौर : कांग्रेस के मिथिलेश निषाद और आईआईपी की तनीषा चौहान केबीचमुकाबलाहै।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Mahagathbandhan In Bihar Bihar Elections RJD Congress Alliance अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।