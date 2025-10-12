महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान कल, राजद नेता का दावा- सब ठीक है, सब हो गया है

Hindustan Hindi News
Mahagathbandhan Seat sharing to announce tomorrow RJD leader claims everything fine

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान सोमवार को होगा। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि कल प्रेंस कॉन्फ्रेंस में सब साफ हो जाएगा। महागठबंधन में सब ठीक है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 12 Oct 2025 04:45 PM
Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान कल (सोमवार, 13 अक्टूबर) को होगा। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी के वरीय नेता एवं विधायक भाई वीरेंद्र ने यह बात कही है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में सब ठीक है और सब हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। राजद, कांग्रेस, लेफ्ट समेत सभी घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी।

राजद नेता भाई वीरेंद्र ने रविवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने महागठबंधन में सीटों को लेकर घटक दलों के बीच मतभेद की अटकलों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में किसी भी मुद्दे पर कोई पेच नहीं है। सब ऑल इज वेल है।

लालू परिवार के दिल्ली दौरे पर उन्होंने कहा कि कोर्ट का मामला है, इसलिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लैंड फॉर जॉब केस में जानबूझकर सरकार लालू एवं तेजस्वी यादव को तंग करना चाहती है।

वहीं, अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार राजद, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों में सीटों की संख्या को लेकर अभी हल नहीं निकल पाया है। मुकेश सहनी को राजद 15 के आसपास सीटें देने को राजी है लेकिन वे डिप्टी सीएम पद की घोषणा पर अड़े हुए हैं। पशुपति पारस की रालोजपा भी महागठबंधन से अलग रहकर ही चुनावी मैदान में उतरती नजर आ रही है।

दूसरी ओर, सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को नामांकन का इशारा कर दिया है। खबर है कि राजद ने 50 प्रत्याशियों को सिंबल देकर तैयार रहने को कहा है। वहीं, वाम दल सीपीएम ने दो सीटिंग विधायकों को नामाकंन की हरी झंडी दे दी है। सीपीआई माले के भी कुछ विधायकों ने नामांकन का ऐलान कर दिया है।