महागठबंधन में सबकी सीट घटेगी; कांग्रेस और मुकेश सहनी बने रहे तो RJD 138, बाकी को कितनी?

बिहार में एनडीए के पांच दलों के बीच सीट शेयरिंग की आज शाम तक घोषणा के ऐलान के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में बंटवारे का फॉर्मूला भी बना दिया है। कांग्रेस या मुकेश सहनी में कोई भी गठबंधन तोड़ता है तो राजद 138 सीट लड़ेगी।

बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारे की धुरी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव ने गठबंधन में आठ दलों के बीच सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला बना लिया है। इसके हिसाब से सबको 2020 से कम सीटें मिलेंगी। सीट घटने को लेकर कांग्रेस और उप-मुख्यमंत्री के तौर पर अपने नाम के ऐलान को लेकर विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के मुकेश सहनी अगर किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं तोड़ते हैं तो राजद 138 सीट खुद लड़ने और बची 104 सीटों में सबको एडजस्ट करने की तैयारी में है। कांग्रेस और सहनी में कोई अलायंस छोड़ता है तो फॉर्मूले में बदलाव होगा। सब एकजुट रहे तो इसी फॉर्मूले में एक-दो सीट कम-ज्यादा करके सीट शेयरिंग का आज-कल में ऐलान कर दिया जाएगा।

2020 के विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी - मार्क्सवादी लेनिनिवादी (सीपीआई-एमएल), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) चुनाव लड़ी थी। तब राजद को 144, कांग्रेस को 70, सीपीआई-माले को 19, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीट लड़ने मिला था। तब मुकेश सहनी गठबंधन के सीट बंटवारे के ऐलान के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सहनी को अपने कोटे की 11 सीटें दी थीं। अब महागठबंधन में मुकेश सहनी भी लंबे समय से हैं। इन छह के अलावा हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) भी सीट मिलने पर शामिल होने को तैयार हैं।