Bihar Election: महागठबंधन में उलझन, सीटों की सहमति पर क्यों है गांठों की पेंच
Bihar Election: विपक्षी गठबंधन इंडिया में अब तक सीटों का औपचारिक बंटवारा नहीं हो सका है। सोमवार को महागठबंधन के वरीय नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। बंटवारे का औपचारिक एलान नहीं हो सका। हालांकि गठबंधन के वरीय नेताओं का दावा है कि आज-कल में सीटों का औपचारिक बंटवारा हो जाएगा।
महागठबंधन में बंटवारा न होने का मूल कारण घटक दलों के दावों के अनुसार सीटों की संख्या न मिलना है। साथ ही घटक दल अपनी मनपसंद की सीटें भी चाह रहे हैं। एक ओर राजद जहां पिछली बार की तुलना में अधिकतम आठ-दस सीटें ही छोड़ना चाह रहा है, वहीं वह वामदलों और कांग्रेस की दर्जनभर सीटिंग और परम्परागत सीटों पर दावेदारी भी कर रहा है।
वहीं वामदल अपनी सीटिंग सीटें छोड़ने को तैयार नहीं हैं। यही नहीं सोमवार को भाकपा माले ने घोसी, पालीगंज और डुमरांव के मौजूदा विधायकों को सिम्बल भी दे दिया। जबकि पालीगंज और घोसी पर राजद पहले से ही दावा ठोके हुए है। यही नहीं, वामदलों ने यह भी कहा है कि वह अगले एक-दो दिनों में 18 उम्मीदवारों को सिम्बल दे देगा।
मनोज झा के पोस्ट से गठबंधन को ले अटकलों का बाजार गर्म
राजद सांसद मनोज झा ने सोमवार की देर रात सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उनके इस पोस्ट के बाद कांग्रेस और राजद में गठबंधन बने रहने को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया। राजनीतिक गलियारे में तरह- तरह की चर्चाएं होने लगी।
मनोज झा ने कवि रहीम की कविता पोस्ट की। कहा कि रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय। उन्होंने इसे हर अवसर के लिए प्रासंगिक बताया। माना जा रहा है कि गठबंधन में कांग्रेस की ओर से 70 से अधिक सीटों पर अड़े रहने के बाद ही राजद नेता का यह पोस्ट आया है। हालांकि राजद को अब भी भरोसा है कि गठबंधन बरकरार रहेगा और आज-कल में सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो जायेगा।