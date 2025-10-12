Hindustan Hindi News
महागठबंधन में गांठ उलझ गई, सीट का फैसला अब दिल्ली से; कहां अटकी राजद, कांग्रेस की बात?

Bihar Elections: बिहार चुनाव में महागठबंधन (इंडिया अलायंस) में सीट बंटवारे की गांठ उलझती जा रही है। राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब दिल्ली से इसका फैसला होने की संभावना है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSun, 12 Oct 2025 11:42 PM
Bihar Chunav: बिहार में दो चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मतदान में पहले चरण के लिए नामांकन में अब पांच दिन बाकी हैं, जबकि दूसरे चरण का नामांकन सोमवार से शुरू हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी रविवार को कहा कि सीटों के बंटवारे पर अभी बातचीत जारी है। गठबंधन की गांठ संख्या से अधिक सीटों की दावेदारी पर आकर उलझ गई है।

सीट बंटवारे में सहयोगी दल राजद पर मनमर्जी करने का आरोप लगा रहे हैं। राजद ने वाम दलों और कांग्रेस की सीटिंग और परंपरागत सात-आठ सीटों पर दावेदारी कर दी है। इसके जवाब में कांग्रेस ने उन सीटों पर दावा ठोक दिया है, जहां से पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक जीते थे और वे अभी राजद में हैं।

बंटवारे के मसले पर घटक दलों के नेता भले ही सार्वजनिक तौर पर बयान देने से परहेज कर रहे हैं लेकिन अंदरखाने यह चर्चा है कि राजद जिस तरीके से सीटों पर दावेदारी कर रहा है, उसमें एक संभावना यह भी है कि गठबंधन में रहने के बावजूद कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष भी हो सकता है। हालांकि, गठबंधन की गांठ सुलझाने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह मध्यस्थ की भूमिका में आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और अखिलेश एक साथ बैठकर ही दिल्ली की यात्रा पूरी की।

सीट बंटवारे का मसला अब दिल्ली में ही सुलझने की तैयारी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रविवार को दिल्ली पहुंचे। सोमवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना है। दिल्ली में लालू-तेजस्वी की मुलाकात राहुल गांधी से हो सकती है।

लालू यादव ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि बात चल रही है। वरीय नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। महागठबंधन में सीटों के पेच को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के बयान से भी समझा जा सकता है। रविवार को दिल्ली जाने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर मुकेश सहनी ने माना कि महागठबंधन अभी अस्वस्थ हो गया है।

दूसरी ओर कांग्रेस और राजद ने अपने-अपने हिस्से की सीटों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है। राजद कम से कम 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने दो-टूक कहा है कि सोमवार तक समझौता नहीं होने पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे।

सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इसी बैठक में पार्टी अपने हिस्से की 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगा। बैठक में शामिल होने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में दल के नेता मदन मोहन झा रविवार को दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी भाग लेंगे।

तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम कोर्ट के बुलावे पर दिल्ली आए हैं। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होना है। तब तक जिसे जो कयास लगाना है, वह लगाएं।

वहीं, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन अभी अस्वस्थ चल रहा है। दिल्ली में ही सभी डॉक्टर हैं। इलाज हो जाएगा। इसके बाद महागठबंधन स्वस्थ हो जाएगा।