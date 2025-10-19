Hindustan Hindi News
महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं, कांग्रेस की सीटों पर RJD उतार रही प्रत्याशी; तनातनी बढ़ी

महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं, कांग्रेस की सीटों पर RJD उतार रही प्रत्याशी; तनातनी बढ़ी

संक्षेप: राजद ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार दे दिए हैं जहां से गठबंधन के अन्य घटक दल मसलन कांग्रेस, वीआईपी और वामदलों के प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। राजद ने लालगंज और वैशाली पर उम्मीदवार वापस नहीं लेने का मन बनाया है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन किया है।

Sun, 19 Oct 2025 05:41 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कलह बढ़ती जा रही है। शनिवार को भी एक-दूसरे की सीटों पर प्रत्याशी उतारने का सिलसिला जारी रहा। सीट नहीं मिलने पर झामुमो ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और छह सीटों पर प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया। सुलह को लेकर हो रहे प्रयास अब बंद होते दिख रहे हैं।

रोजाना होने वाली बैठकों का दौर भी शनिवार को नहीं हुआ। इस खींचतान पर सभी दल मौन साधे हुए हैं। दूसरी तरफ दलों के भीतर नेताओं की नाराजगी बढ़ने लगी है और इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की सीट कुटुंबा पर राजद की ओर से प्रत्याशी उतारने के बाद राजद-कांग्रेस में तनातनी चरम पर पहुंच गई है।

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राजेश राम ने अपना दर्द बयां करते हुए चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम। राजेश राम के ट्वीट के बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु शनिवार को दिल्ली गए। घटक दल कह रहे हैं कि नाम वापसी तक सुलह हो जाएगा। हालांकि बढ़ते कलह से इसके आसार क्षीण होते जा रहे हैं। पहले चरण के लिए नाम वापसी की तिथि 20 अक्तूबर तक है।

महागठबंधन के दलों की लड़ने वाली सीटों की संख्या भी सार्वजिनक नहीं

वहीं दूसरे चरण के नामांकन में अब मात्र दो दिन बचे हैं। महागठबंधन में अभी तक यह तय नहीं हो सका है कि कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस, वीआईपी और वामदलों ने तो अपने-अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है लेकिन सबसे बड़े दल राजद ने अब तक न तो सीट और न ही उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए हैं। यह दीगर है कि राजद अपने उम्मीदवारों को सिम्बल धड़ल्ले से बांट रहा है। पार्टी ने अब तक 100 से अधिक उम्मीदवारों को सिम्बल दे दिए हैं। इनमें से अधिकतर ने नामांकन भी दाखिल कर लिया है।

राजद ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार दे दिए हैं जहां से गठबंधन के अन्य घटक दल मसलन कांग्रेस, वीआईपी और वामदलों के प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। राजद ने लालगंज और वैशाली पर उम्मीदवार वापस नहीं लेने का मन बनाया है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन किया है।

हद तो यह कि कुटुम्बा से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के सामने राजद ने सुरेश पासवान को सिम्बल दे दिया है। राजद सिकंदरा, कुर्था, सासाराम, डिहरी-ऑन-सोन, कटिहार सीट पर भी अड़ा है। हालांकि राजद के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से यह सफाई दी गई कि गठबंधन में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। इस तरह की कोई बात नहीं है।

कांग्रेस की तीन और सीट पर राजद ने उतारे प्रत्याशी

राजद ने कांग्रेस की तीन और सीटों वारिसलीगंज, सिकंदरा और कुटुंबा में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट कुटुंबा पर राजद ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को सिंबल दिया है। सिकंदरा से कांग्रेस ने विनोद चौधरी को सिंबल दिया था। यहां से राजद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी को टिकट दे दिया है। इसके अलावा वारिसलीगंज पर भी राजद ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को मैदान में उतारा है।

इससे पहले कांग्रेस यहां से सतीश कुमार सिंह उर्फ मंटन सिंह को सिंबल दे चुकी है। इसके अलावा कहलगांव, वैशाली और लालगंज में कांग्रेस-राजद दोनों एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार चुके हैं। कुर्था, सासाराम, डिहरी, कटिहार पर भी राजद और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं। यानी करीब दस सीटों पर कांग्रेस और राजद के बीच दोस्ताना संघर्ष के हालात बन रहे हैं।

कांग्रेस ने पांच और सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे

कांग्रेस ने पांच और सीटों पर प्रत्याशियों के एलान किया है। नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से कमरुल होदा, कस्बा से इरफान आलम,पूर्णिया से जितेंद्र यादव, गयाजी से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया है। इससे पहले सिकंदरा से विनोद चौधरी को सिंबल दिया था। अब तक 58 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।

