Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmahagathbandhan not announced Tejashwi yadav as cm face rjd congress candidate
20 दिन भी नहीं बचे चुनाव में, महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम फेस पर अब भी संशय; सीट पर भी कलह

20 दिन भी नहीं बचे चुनाव में, महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम फेस पर अब भी संशय; सीट पर भी कलह

संक्षेप: जाहिर है महागठबंधन में कई सीटों पर इस फ्रेंडली फाइट ने अंदरुनी कलह को भी उजागर कर दिया है। इतना ही नहीं अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की राजद की मांग को नहीं मानती है तो महागठबंधन के लिए अभी और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

Sun, 19 Oct 2025 06:53 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं दिख रहा है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और राजद के बीच कई दिनों से खींचतान जारी है। हालांकि, दावा किया जा रहा है कि यह खींचतान जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब बिहार में पहले चरण के चुनाव में 20 दिन भी नहीं बचे हैं। इधर महागठबंधन में स्थिति यह है कि सिर्फ सीट बंटवारे पर ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी संशय बरकरार है।

पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन करने की मियाद खत्म हो चुकी है। महागठबंधन के घटक दल बछवारा, वैशाली, तारापुर, गौड़ाबौराम, लालगंज, कहलगांव राजापाकर, रोसड़ा, बिहारशरीफ औऱ वारसलीगंज में एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार कर मैदान में हैं। बछवारा, राजापाकर, रोसड़ा औऱ बिहारशरीफ में सीपीआई की कांग्रेस से सीधी लड़ाई है तो वहीं वैशाली, वारसलीगंज, लालगंज और कहलगांव में राजद की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। इसके अलाव गौड़ाबौराम औऱ तारापुर में आरजेडी की लड़ाई वीआईपी से है।

ये भी पढ़ें:महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं, कांग्रेस की सीटों पर RJD उतार रही प्रत्याशी
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जाहिर है महागठबंधन में कई सीटों पर इस फ्रेंडली फाइट ने अंदरुनी कलह को भी उजागर कर दिया है। इतना ही नहीं अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की राजद की मांग को नहीं मानती है तो महागठबंधन के लिए अभी और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

बता दें कि राजद बार-बार इस बात की घोषणा करने पर जोर दे रहा है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव ही हैं। हालांकि, इस मुद्दे पर कांग्रेस की राय अब तक अलग ही नजर आई है। कांग्रेस बार-बार इस मुद्दे पर कहती आई है कि समय आने पर इसका फैसला होगा। आपको बता दें कि जब महागठबंधन के गठन की प्रक्रिया चल रही थी तब तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।

राजद नेता कहते आए हैं कि तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करने पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो इस अलायंस के सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा वो विपक्ष के नेता भी हैं। हालाकि, कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने पर अभी भी चुप्पी साधे हुई है। पार्टी का मानना है कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ने पर बिहार चुनाव में उन्हें फायदा हो सकता है।

महागठबंधन की एक और सहयोगी दल सीपीआई-एमएल भी सीएम फेस को लेकर कांग्रेस की राह पर ही चलती नजर आ रही है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तेजस्वी यादव निश्चित तौर से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के सवाल को टाल दिया। सीपीआई-एमएल इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मानती है और कांग्रेस की तरह ही समय आने पर सीएम फेस के ऐलान की बात कहती है।

बहरहाल अभी महागठबंधन में अभी सीएम फेस का आधिकारिक तौर से ऐलान नहीं किया गया है। महागठबंधन में एक तरफ जहां सीट बंटवारे पर संशय नजर आय़ा है तो वहीं इस मुद्दे पर भी अभी कुछ भी साफ नहीं है।

ये भी पढ़ें:VIP से जीतने वाले NDA का समर्थन करेंगे, बद्री पूर्वे ने का दावा; सहनी पर आरोप
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Mahagathbandhan In Bihar Mahagathbandhan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।