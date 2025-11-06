Hindi NewsBihar NewsMahagathbandhan government will be formed with Tejashwi Yadav as CM Congress claims after first phase voting
महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी CM बनेंगे; पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस का दावा
संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री का दावा किया है। कांग्रेस ने दावा किया कि पहले चरण का मतदान बदलाव का संकेत है।
Thu, 6 Nov 2025 08:17 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस ने राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। लोगों ने एनडीए की मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए वोट दिया है। यह बदलाव का संकेत है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार शाम पटना के होटल मौर्या में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के कई भाजपा नेता, उम्मीदवार, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को वोटिंग के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। इससे पता चला कि बिहार के मतदाता जागरूक हैं लेकिन चुनाव आयोग सोया हुआ है।
