बिहार चुनाव में महागठबंधन का वोट बढ़ा पर NDA ने कैसे लगाई बड़ी छलांग, राजद को सबसे ज्यादा मत

संक्षेप: इस बार चुनाव में महागठबंधन के दो प्रमुख दलों में राजद को एक करोड़ 15 लाख 46 हजार 55 वोट हासिल हुए और हरेक सीट पर उसे औसतन 81,310 वोट मिले। वहीं, कांग्रेस को 43 लाख 74 हजार 579 वोट हासिल हुए और उसे औसत वोट 71,474 प्राप्त हुए।

Sun, 16 Nov 2025 08:52 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का वोट बढ़ा है, लेकिन एनडीए ने उससे बड़ी छलांग लगाई है। 2020 में महागठबंधन का प्रति सीट औसत वोट 64,574 था, जबकि इस बार इसमें तकरीबन 11 हजार की बढ़ोत्तरी प्रति सीट हुई है। अबकी औसत वोट बढ़कर 75,581 हो गया है। वहीं, 2020 में एनडीए का औसत वोट 64,619 था जो इस बार बढ़कर 96,156 हो गया। एनडीए की प्रति सीट औसत वोट में करीब 32 हजार का इजाफा हुआ।

पिछली बार महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा, माकपा शामिल थे, जबकि एनडीए में भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी शामिल थे। वहीं, इस बार इस समीकरण में परिवर्तन हुआ। महागठबंधन के साथ वीआईपी और एक नई पार्टी आईआईपी शामिल हुई। वहीं, एनडीए को लोजपा-आर और रालोमो का साथ मिला।

वहीं, इस बार चुनाव में महागठबंधन के दो प्रमुख दलों में राजद को एक करोड़ 15 लाख 46 हजार 55 वोट हासिल हुए और हरेक सीट पर उसे औसतन 81,310 वोट मिले। वहीं, कांग्रेस को 43 लाख 74 हजार 579 वोट हासिल हुए और उसे औसत वोट 71,474 प्राप्त हुए। जबकि, एनडीए के दो प्रमुख दलों में भाजपा को एक करोड़ 81 हजार 143 वोट मिले और हरेक सीट पर औसतन 99,813। वहीं, जदयू के खाते में 96 लाख 67 हजार 118 वोट आए और हरेक सीट का औसत 95,714 वोट रहा।

