28 अक्टूबर को आएगा महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र, कौन-से नए वादे करेगा विपक्ष?

28 अक्टूबर को आएगा महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र, कौन-से नए वादे करेगा विपक्ष?

संक्षेप: राजद, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का साझा चुनावी घोषणा पत्र 28 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसमें तेजस्वी यादव के महिलाओं और युवाओं से किए गए रोजगार और अन्य वादों को शामिल किया गया है।

Fri, 24 Oct 2025 07:32 AMJayesh Jetawat हिन्दु्स्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान 28 अक्टूबर को होगा। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव घटक दलों के अन्य नेताओं की मौजूदगी में मंगलवार को मैनिफेस्टो जारी करेंगे। तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी ) के नेताओं के अनुसार, अब तक नेता प्रतिपक्ष ने जो-जो घोषणाएं की हैं, उसको मैनिफेस्टो में रखा गया है। वहीं, बताया जा रहा है कि राजद, कांग्रेस समेत अन्य दलों की ओर से साझा रूप से कुछ नए वादे भी महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में किए जा सकते हैं।

राजद नेताओं ने बताया कि तेजस्वी की हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को मैनिफेस्टो में प्राथमिकता दी गई है। इसके लावा राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा, माई-बहिन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ढाई हजार रुपये और जीविका दीदियों को दो हजार रुपये भत्ता और सामुदायिक समन्वयकों की सेवा स्थायी करने को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है।

महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसे पूर्व में किए गए वादों को भी घोषणा पत्र में प्रमुखता से दर्शाया गया है। 28 को जारी होने वाले महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में अब नए वादे क्या होंगे इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

