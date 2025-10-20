महागठबंधन के प्रत्याशी NDA के उम्मीदवारों से अधिक जवान, इन सीटों पर 70 पार वाले मैदान में

संक्षेप: चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र के मुताबिक एनडीए के 15, जबकि महागठबंधन के 09 उम्मीदवारों की आयु 65 साल या उससे अधिक पाई गयी है। इनमें 11 उम्मीदवार जदयू, पांच राजद, चार भाजपा, तीन सीपीआई और एक कांग्रेस के हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण की 121 सीटों पर उतरे दोनों प्रमुख गठबंधनों की तुलना करें तो महागठबंधन के प्रत्याशी अपेक्षाकृत नौजवान हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों की औसत आयु एनडीए उम्मीदवारों से 2 साल कम है। 18 जिलों की इन विधानसभा क्षेत्रों में खड़े एनडीए उम्मीदवारों की औसत आयु 52 वर्ष है, जबकि महागठबंधन उम्मीदवारों की औसत आयु 50 साल है। प्रत्याशियों के शपथ पत्र के मुताबिक दोनों प्रमुख गठबंधनों से इस चरण में खड़े प्रत्याशियों की औसत आयु 51 वर्ष है।

चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र के मुताबिक एनडीए के 15, जबकि महागठबंधन के 09 उम्मीदवारों की आयु 65 साल या उससे अधिक पाई गयी है। इनमें 11 उम्मीदवार जदयू, पांच राजद, चार भाजपा, तीन सीपीआई और एक कांग्रेस के हैं। दोनों प्रमुख गठबंधन के 20 उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से कम हैं। इनमें राजद के छह, जदयू के पांच, लोजपा और भाजपा के तीन-तीन, माले के दो और सीपीआई के एक उम्मीदवार शामिल हैं। 78 वर्षीय हरनौत से जदयू के हरिनारायण सिंह और सीवान से राजद के अवध बिहारी चौधरी सबसे उम्रदराज उम्मीदवार हैं। अलीनगर से भाजपा की मैथिली ठाकुर सबसे युवा (25) उम्मीदवार हैं।

कई विधानसभा क्षेत्रों में 60 अधिक उम्र वालों के बीच मुकाबला: आंकड़ों के मुताबिक कई विधानसभा क्षेत्रों में दोनों गठबंधन के 60 अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। इनमें नालंदा, बरबीघा, बछवाड़ा, बिहारीगंज और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। नालंदा में श्रवण कुमार (66) और कौशलेंद्र कुमार (60), बरबीघा में कुमार पुष्पंजय (62) बीच मुख्य लड़ाई है। जनसुराज के उम्मीदवार भी तीसरा कोण बना रहे हैं।

कई जगह अनुभव को युवा खून दे रहे चुनौती इससे इतर करीब एक दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए व महागठबंधन के उम्रदराज अनुभवी उम्मीदवार युवाओं को चुनौती दे रहे हैं। संदेश में 67 वर्षीय राधाचरण सिंह के मुकाबले 28 वर्षीय दीपू सिंह हैं। इसी तरह, अलीनगर में 63 वर्षीय विनोद मिश्र के सामने 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर, गायघाट में राजद के 53 वर्षीय निरंजन राय के मुकाबले जदयू की 30 वर्षीय कोमल सिंह, फतुहा में 69 वर्षीय राजद के रामानंद यादव के मुकाबले लोजपा आर की 29 वर्षीय रूपा कुमारी मैदान में हैं।

इसके अलावा राघोपुर में 59 वर्षीय सतीश कुमार के सामने 36 वर्षीय तेजस्वी प्रसाद यादव, भोरे में 65 वर्षीय सुनील कुमार के मुकाबले 29 वर्षीय धनंजय, जगदीशपुर में 61 वर्षीय भगवान सिंह कुशवाहा के सामने 31 वर्षीय किशोर कुणाल, हसनपुर में 51 वर्षीय राजद के माली पुष्पम के सामने जदयू के 27 वर्षीय राजकुमार राय, मधेपुरा में राजद के 63 वर्षीय प्रो. चंद्रशेखर के सामने जदयू की 37 वर्षीय कविता कुमारी, महिषी में जदयू के 72 वर्षीय गुंजेश्वर साह के मुकाबले राजद के 40 वर्षीय गौतम कृष्ण और विभूतिपुर में 55 वर्षीय अजय कुमार के सामने 27 वर्षीय रवीना कुशवाहा मुकाबला दे रही हैं।

युवा उम्मीदवार -: सीट - पार्टी - उम्मीदवार - उम्र

अलीनगर - भाजपा - मैथिली ठाकुर - 25

विभूतिपुर - जदयू - रवीना कुशवाहा - 27

लालगंज - राजद - शिवानी शुक्ला - 28

संदेश - राजद - दीपू सिंह - 28

अस्थावां - राजद - रविरंजन - 29

भोरे - माले - धनंजय - 29

फतुहा - लोजपा - रूपा कुमारी - 29

सकरा - जदयू - आदित्य कुमार - 30

शाहपुर - भाजपा - राकेश रंजन - 30

गायघाट - जदयू - कोमल सिंह - 30

70 साल से अधिक उम्र के दस उम्मीदवार इस बार मैदान में पहले चरण के मुकाबले में चुनावी मैदान में खड़े दोनों प्रमुख गठबंधन के उम्मीदवारों में 10 की उम्र 70 वर्ष से भी अधिक की है। शपथ पत्र के मुताबिक हरिनारायण और अवध बिहारी के अलावा बेलदौर से जदयू के पन्नालाल पटेल 76 वर्ष के, तेघड़ा से सीपीआई के रामरतन सिंह 75 वर्ष के, हिलसा से जदयू के कृष्ण मुरारी शरण और आलमनगर से जदयू के नरेंद्र नारायण यादव 74-74 वर्ष के, बड़हरा से भाजपा के राघवेंद्र प्रताप और महिषी से जदयू के गुंजेश्वर साह 72-72 वर्ष के, जबकि बछवाड़ा से सीपीआई के अवधेश कुमार राय और फुलवारीशरीफ से जदयू के श्याम रजक की उम्र 71-71 वर्ष के हैं।

उम्रदराज उम्मीदवार - : हरनौत जदयू हरिनारायण सिंह - 78

सीवान राजद अवध बिहारी चौधरी - 78

बेलदौर जदयू पन्नालाल पटेल - 76

तेघड़ा सीपीआई रामरतन सिंह - 75

आलमनगर जदयू नरेन्द्र नारायण यादव - 74

हिलसा जदयू कृष्ण मुरारी शरण - 74

बड़हरा भाजपा राघवेंद्र प्रताप - 72

महिषी जदयू गुंजेश्वर साह - 72

फुलवारी जदयू श्याम रजक - 71