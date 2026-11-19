खुलासा हुआ कि महादेव गेमिंग ऐप की तर्ज पर गिरोह का सरगना दुबई में रहकर विदेशी सर्वर के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी की वेबसाइटें चला रहा था। जांच में BaliExch.com, shiva365.live, cricbuzzexch.com और bazimmro.com जैसी वेबसाइटों के नाम सामने आए हैं।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार एसटीएफ ने महादेव एप की तर्ज पर दुबई में बैठकर ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना और उसकी पत्नी समेत छह सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं, 37 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनके ठिकानों से 22 लाख रुपये बरामद किए हैं। बंगाल, यूपी, दिल्ली और झारखंड पुलिस के सहयोग से छह शहरों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना में सात, कोलकाता में दो, दिल्ली में तीन, गाजियाबाद में एक, प्रयागराज में दो और रांची में एक ठिकाने पर छापेमारी की गई।

नामजद आरोपितों के साथ गिरोह के सरगना संदीप कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी लवली प्रिया को रांची से दबोचा। मंदीप सिंह उर्फ गोल्डी को पटना के पत्रकार नगर क्षेत्र से पकड़ा गया। कौशल कुमार, चंगु और मोनू कुमार उर्फ मंगू को दानापुर से गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई 17 नवंबर को पटना साइबर थाने में दर्ज मामले के संबंध में की गई। बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी जारी है।

एटीएम और क्रेडिट कार्ड बरामद पुलिस ने 22 लाख नकद, विभिन्न बैंकों के 300 से अधिक एटीएम-क्रेडिट कार्ड, 100 से अधिक मोबाइल फोन, पांच लैपटॉप और छह टैब बरामद किए हैं। महंगी घड़ियां, 500 ग्राम सोने के आभूषण, बड़ी संख्या में सिम कार्ड, पीओएस मशीन, क्यूआर साउंड बॉक्स आदि भी मिले हैं। इन सामानों की जांच की जा रही है। आशंका है कि इनका इस्तेमाल सट्टेबाजी के नेटवर्क के संचालन, बैंक खातों के प्रबंधन और ठगी की रकम के लेन-देन में किया जाता था।

पटना में होती थी बैठकें गिरोह की बैठकें बोरिंग रोड के मांटेसरी लेन स्थित मेरिडियन एन्क्लेव अपार्टमेंट, राजा बाजार स्थित सुशीला रेसिडेंसी, एग्जिबिशन रोड स्थित जेडी टावर और खगौल के अग्रणी होम्स में होती थी।

क्यूआर कोड से वसूली गिरोह के सदस्य फर्जी फर्मों, शेल कंपनियों और अन्य लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे। बैंक खाते में, यूपीआई और क्यूआर कोड भेजकर सट्टे की रकम जमा कराते थे। रकम मिलते ही उसे कई बैंकों के म्यूल खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था।

44 म्यूल खातों में 88.52 करोड़ रुपये का लेनदेन BaliExch.com से जुड़े लेन-देन में इस्तेमाल विभिन्न बैंकों के 44 म्यूल खातों की पहचान की गई है। इन खातों में 88.52 करोड़ जमा हुए, जबकि 87.62 करोड़ रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यानी जमा रकम का करीब 99 प्रतिशत हिस्सा आगे भेज दिया गया। इन खातों का इस्तेमाल लेनदेन का धन के स्रोत को छिपाने के लिए किया गया।